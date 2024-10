Juventus-Lazio, il tweet al veleno di Caicedo sull'arbitro scatena la bufera

Dopo gli episodi controversi che hanno caratterizzato la sfida dello Stadium il giocatore biancoceleste è intervenuto a gamba tesa su arbitri e Var

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Juventus-Lazio è una partita che farà discutere a lungo per l’arbitraggio di Sacchi e soprattutto per la decisione di non espellere Douglas Luiz per il colpo rifilato a Patric nel finale. A storcere il naso sui social anche l’ex attaccante biancoceleste Caicedo, autore di un tweet al veleno.

Juventus-Lazio, quante polemiche: aquile infuriate

Prestazione insufficiente, quella di Sacchi. E anche il Var ci ha messo del suo. Al 24′ espulso Romagnoli per fallo su Kalulu che era lanciato verso la porta biancoceleste. L’arbitro si rende protagonista di una svista clamorosa, ma il Var interviene e rimedia. Var che poi resta in silenzio sul contestato intervento di Douglas Luiz ai danni di Patric al minuto 83′.

Il pugno alla schiena rifilato dal brasiliano fa cadere a terra l’avversario e nel post partita il ds della Lazio Fabiani ha faticato a contenere delusione e nervosismo: “Douglas Luiz andava espulso, ha rifilato un pugno non visto dall’arbitro. E il Var, che avrebbe dovuto richiamare l’arbitro, non è intervenuto. Manca uniformità nei giudizi del Var dall’inizio dell’anno”. Anche per l’esperto di Dazn, Luca Marelli, “sarebbe stato meglio un intervento del Var per un cartellino rosso al centrocampista”.

Caicedo a gamba tesa sui social: che cosa ha scritto

In dieci uomini per 80 minuti le aquile di Marco Baroni sono crollate soltanto in zona Cesarini e per lo sfortunato autogol di Gila su cross di Cabal. Se Thiago Motta sorride per il momentaneo aggancio in vetta al Napoli, in casa Lazio il colpo ricevuto è di quelli pesanti. A favore della sua ex squadra è intervenuto anche l’ecuadoriano Felipe Caicedo, che su X ha bocciato la direzione di gara da parte di arbitro e Var. Commento duro e inequivocabile, che non poteva non sollevare un polverone tra i tifosi di Juventus e Lazio.

“Ormai giocare 12 contro 10 è dura” ha ‘cinguettato’ l’attaccante, che ha chiuso la carriera in Arabia Saudita con l’Abha Club dopo le parentesi con Genoa e Inter.

Le reazioni al post di Caicedo: tifosi scatenati

Tra i sostenitori di Lazio e Juventus si sono inseriti anche quelli della Roma, a prendere in giro i cugini biancocelesti per l’autogol di Gila che ha condannato l’undici di Baroni. “Tutto giusto. Però sta partendo il cross di Cabal” ironizza Swaffle. “Arbitraggio vergognoso” scrive invece ‘Jordan Tavares Lukaku’, ovviamente tifoso delle aquile. “12v10 perché Gila gioca con loro?” punge Nicolò. “Il rosso c’era ma arbitraggio schifoso. Campionato ridicolo. Douglas doveva prendere due rossi e mancano altri 5 gialli per la Juve. Un vomito” controbatte Tén Tén.

“Non è colpa della Juventus se Gila ha sbagliato porta” sostiene ‘Padre Tempo’. “Non vedo tuoi commenti dell’anno scorso sui 200 rigori dall’Inter? Come mai?” chiede ‘Cr7’.