Juventus-Lazio accende le polemiche, Fabiani va all'attacco del Var. Giuntoli dà l'addio a Pogba

Fa discutere la mancata espulsione di Douglas Luiz per il pugno rifilato a Patric. Il ds biancoceleste si è scagliato contro l'utilizzo della tecnologia che non ha eliminato le difformità di giudizio.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Juventus batte la Lazio e trova tre punti faticati, nonostante una superiorità numerica durata oltre un’ora di gioco. I bianconeri, che nel frattempo hanno congedato definitivamente seppur non ancora ufficialmente Paul Pogba, hanno dominato dal punto di vista del palleggio trovando la rete però soltanto a 5 minuti dalla fine grazie all’autogol di Gila. Per Motta tre punti quasi allegriani, per come sono arrivati. Per Baroni un autosabotaggio che dispiace ma non toglie nulla al buon inizio di stagione dei biancocelesti.

Fabiani attacca il Var: manca uniformità

Nel post gara è la Lazio a cominciare a parlare col ds Angelo Fabiani. Ciò che non è andato giù ai biancocelesti è la direzione arbitrale . “Va evidenziata la difformità di giudizio di questo Var. Douglas Luiz dà un pugno a Patric e non viene punito, con le immagini che vengono mostrate solamente dopo. Milioni di tifosi hanno visto. Perché in questo caso il Var non è intervenuto mentre su Romagnoli sì? Chiedo agli organi preposti che chi sbaglia deve prendere un periodo di riposo altrimenti non ne usciamo più. L’arbitro comunque ha arbitrato bene“.

Motta non si accontenta e punta già allo Stoccarda

Se Baroni si è soffermato sulla prestazione dei suoi, trovandola convincente, non ha potuto non fare altrettanto Thiago Motta. Queste le parole del tecnico brasiliano: “Ci abbiamo provato fino alla fine, facendo cose buone e meno buone. Vittoria sporca? Sono sempre contento quando vinciamo. Abbiamo avuto grande equilibrio nelle due fasi. Cambiaso capitano perché sta attraversando un momento molto buono giocando in posizioni diverse. Adesso dobbiamo pensare allo Stoccarda“.

Il mercato in soccorso dei bianconeri. Ma senza Pogba

L’infortunio di Bremer riapre il mercato della Juventus che attingerà dalla sessione di gennaio per regalare un altro difensore centrale a Thiago Motta. La conferma è arrivata dallo stesso Cristiano Giuntoli: “È chiaro che l’infortunio di Bremer ci fa pensare che il mercato di gennaio ci possa dare una mano, è chiaro che dobbiamo aspettare sempre e comunque delle opportunità, perché poi il mercato di gennaio, lo conosciamo, non è molto facile. Quindi vediamo, cerchiamo di capire i ragazzi della rosa quello che possono dare“.

Porte definitivamente chiuse, invece, per Paul Pogba: “La nostra posizione è molto chiara – spiega il Football Director dei bianconeri -, Paul è stato un grande calciatore, ora è tanto tempo che è fermo, lo scorso anno e anche quest’anno siamo stati costretti a fare degli investimenti su altri calciatori e in questo momento la rosa è al completo“.