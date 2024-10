Juventus, Douglas Luiz e Alisha Lehmann flop: tanto glamour ma niente campo, numeri impietosi

Il brasiliano e la famosa compagna, insieme, hanno giocato appena 11 partite. Ma la loro popolarità continua a crescere nonostante le tante panchine

C’era una volta la coppia più bella del mondo. Douglas Luiz e Alisha Lehmann, brasiliano lui, svizzera lei. Giocano a calcio, con la Juventus ma finora se ne sono accorti in pochi.

Douglas Luiz e Alisha Lehmann, che flop!

Insieme, Douglas Luiz e la bella compagna Alisha Lehmann, hanno disputato appena 11 partite. Una sola dal primo minuto per il centrocampista, un po’ mediano, un po’ trequartista, molto panchinaro. Non va meglio ad Alisha, sei presenze e un gol, ma anche quattro esclusioni dalle titolari: dall’unica volta che ha giocato in Champions League sono trascorsi 40 giorni (era il 7 settembre, contro il Lione).

Per loro la Juventus s’è svenata: 50 milioni di euro all’Aston Villa, più i cartellini di Iling Junior e Barrenechea (a loro volta girati in prestito al Bologna e al Valencia), per acquistare Douglas Luiz, blindato con un quinquennale. Tre anni di contratto, invece, per la bionda Alisha, centrocampista pure lei, ma più votata all’attacco e ai social: ha quasi 17 milioni di follower su Instagram, su Tik Tok viaggia oltre gli 11 milioni.

Douglas e Alisha, pochi minuti, tante panchine

Un pacchetto unico che finora non ha reso quanto avrebbe dovuto. La Lehmann s’è vista quasi solo in campionato, per un totale di 246 minuti in sei apparizioni, quasi tutte da subentrata: contro la Roma, nell’ultimo turno, ha giocato appena sette minuti, senza lasciare traccia.

E’ andata addirittura peggio al compagno, mollato nel 2022 e ripreso l’anno scorso. Cinque presenze e due rigori regalati, uno al Lipsia in Champions League, l’altro al Cagliari, quattro giorni dopo, che è costata l’imbattibilità a Di Gregorio. In totale ha giocato 228 minuti, peggio di lui hanno fatto i giovani Rouhi e Anghelè, Cabal, Danilo più Weah e Thuram, entrambi vittime di guai fisici.

Douglas Luiz e Alisha Lehmann, sarà la volta buona?

La lunga sfilza di assenti a cui Thiago Motta deve fare fronte, potrebbe rilanciare il brasiliano, uno dei pochi superstiti di un centrocampo falcidiato dai forfait: Koopmeiners e McKennie salteranno la Lazio, Fagioli non sta benissimo. Giocherà in mezzo al campo o sulla trequarti? Thiago Motta ci pensa, ma non è detto che gli dia fiducia. Se così fosse, la bocciatura diverrebbe ancora più evidente e a quel punto un’eventuale cessione a gennaio non sarà un’ipotesi così remota.

Per la Lehmann, invece, è praticamente certa la panchina contro l’Inter. Rispetto al compagno, più chiuso e corrucciato, Alisha appare sempre sorridente, soprattutto se c’è una telecamera pronta a inquadrarla.

Intanto si gode la popolarità, che di riflesso sta accrescendo la fama della formazione JWoman bianconera: Tik Tok ha impresso il suo marchio sulle divise di gioco contro il Bayern Monaco. E in poco tempo il profilo della squadra femminile juventina ha raggiunto i 5,6 milioni di follower.