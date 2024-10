Juventus, a gennaio via Pogba e Douglas Luiz per far spazio a un altro del Milan?

Il ds bianconero Giuntoli deve sistemare il centrocampista francese e già rischia anche Douglas Luiz. Due i colpi in canna: una difensore e una punta

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Le grandi manovre in vista della riapertura del mercato di gennaio sono già iniziate in casa Juventus. A dirigere le operazioni Cristiano Giuntoli, che ha necessita di sostituire l’infortunato Bremer. Occhio, perché potrebbe essere già in bilico la posizione di Douglas Luiz. E c’è da sistemare Pogba.

Juventus, Pogba via e rischia pure Douglas Luiz

È il giornalista Rai Paolo Paganini a fare il punto sul mercato in entrata e in uscita della Juventus. Partiamo proprio da quest’ultimo: la decisione del Tas, che ha ridotto la squalifica per doping di Pogba da quattro anni a 18 mesi, rimette in gioco il francese. Paul potrà tornare in campo già a marzo 2025, ma non lo farà con la maglia bianconera.

“Probabile un futuro in MLS” ha scritto su X Paganini, secondo cui è “da valutare anche la posizione di Douglas Luiz”. Il centrocampista brasiliano fin qui ha deluso le aspettative: impiegato titolare una sola volta da Thiago Motta contro l’Empoli, nelle ultime uscite contro Lipsia e Cagliari ha causato due rigori.

Caccia a due rinforzi per gennaio: ecco cosa serve

Paganini scrive che “a gennaio la Juventus tornerà sul mercato per un difensore e un attaccante”. Per quanto riguarda il sostituto di Bremer, “oltre a Kiwior che Thiago Motta ha valorizzato quando allenava lo Spezia nelle ultime ore ci sono stati contatti con l’agente di Tomori”. La Signora pensa a un altro colpo dal Milan dopo quello messo a segno in estate con Kalulu, che fin qui è stato tra i migliori.

Un’idea, al momento. Ma tanto basta ai tifosi per scatenarsi sui social. Per il vice Vlahovic, invece, si pensa a una soluzione low cost: probabilmente Giuntoli proverà ad approfittare delle occasioni che si presenteranno a gennaio.

Juventus, le reazioni dei tifosi alle ultime notizie di mercato

Tomori alla Juventus? I tifosi, tra il serio e il faceto, sono scettici. “Non credo che il Milan ci venderà più un giocatore dopo Kalulu. Forse tra 20 anni, al momento neanche Jovic ti darebbero per paura che diventi Batistuta” ironizza MaMe. “Tomori alla Juve diventa Thuram padre” commenta ‘granita&brioscia’. “Tomori è forte forte, ma credo non sia fattibile. Già piangono per Kalulu, se ci danno pure Tomori…” aggiunge Gianfry.

Riguardo a Douglas Luiz, Cesario twitta: “Già da cestinare? Secondo me è troppo presto. Troppo”. Sulla stessa lunghezza d’onda Giuseppe: “Io credo che siano troppo poche due partite per dare addosso a Douglas Luiz”. Per l’attacco in tanti fanno il nome di Icardi. “Leggo nomi di scommesse, serve una certezza, uno che ogni due palloni che tocca, segna. Di scommesse in rosa ne abbiamo già troppe” chiosa Andrea.