Juventus, Douglas Luiz: il paragone di Trevisani con Falcao e Platini scatena il web

Dopo l'ingenuità a Cagliari scintille in studio a Pressing, tifosi bianconeri sul piede di guerra: "L'ennesimo pacco brasiliano"

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il grande colpo estivo messo a segno dalla Juventus si è finora rivelato un clamoroso e costosissimo flop. Il riferimento è ovviamente a Douglas Luiz, che col Cagliari ha concesso agli avversari il secondo rigore di fila dopo quello ‘regalato’ al Lipsia. I tifosi sono inferociti e nello studio di Pressing volano scintille per un paragone azzardato di Trevisani.

Juventus, Douglas Luiz da incubo: altro rigore causato

Se con il Lipsia il suo fallo da rigore è stato ‘nascosto’ dal risultato finale, frutto di un’impresa in rimonta avvenuta in inferiorità numerica per il rosso a Di Gregorio, l’ingenuità nel finale col Cagliari è costata due punti pesanti in classifica.

Douglas Luiz avrebbe dovuto consentire al centrocampo della Juventus di compiere il salto di qualità, invece finora il brasiliano, acquistato dall’Aston Villa per 50 milioni (compresi Iling-Junior e Barrenechea), è partito titolare solamente una volta contro l’Empoli. Pur essendo approdato a inizio estate a Torino, il brasiliano non è riuscito a conquistare a Thiago Motta, che lo ha retrocesso a riserva come certificato dai 222 minuti in campo tra Serie A e Champions.

Il paragone di Trevisani scatena il caos a Pressing

Douglas Luiz è stato oggetto di discussione a Pressing, talk show domenicale in onda su Canale 5. Sono scintille in studio per le parole del giornalista Riccardo Trevisani: “Il brasiliano sta avendo delle difficoltà alla Juve, ma anche Falcao, Platini e Zidane al primo anno le hanno avute. Posso andare indietro nel tempo quanto vuoi: Tonali, Leao, quanti hanno steccato il primo anno?”.

Le risposte sono state immediate. Da Massimo Callegari (“Platini però i primi mesi, Zidane le prime settimane. Insomma, attenzione Riccardo”) a Sandro Sabatini (“Falcao può aver fatto male due o tre partite… in tutta la carriera! E me le ricordo”). Quest’ultimo si è infervorato alla controreplica del collega: “No, no, tante, tante, tante”. “E allora no, io smetto. Riccardo, Falcao con Douglas Luiz no. Se Massimo Mauro che ha giocato con Platini non dice nulla, io smetto, eh. Basta”.

Tifosi scatenati sui social: Douglas Luiz bocciato

L’ultima del brasiliano proprio non è andata giù ai tifosi bianconeri, che sembrano aver già perso la pazienza col nuovo acquisto. Ha fatto il pieno di like il commento su Facebook del tifoso vip Luca Ward: “Douglas Luiz è un infiltrato di Allegri, altrimenti non si spiega”. “Più che un infiltrato è un sabotatore, in due partite che è subentrato ha provocato due calci di rigore” sottolinea Dario.

“Douglas Luiz va bene per la Pergolettese” rincara Daniele. “Imbarazzante” aggiunge Ruggero. “Unica certezza? Che dopo Felipe Melo, Diego e Arthur abbiamo l’ennesimo pacco brasiliano: Douglas Luiz. Vi prego fatelo marcire in panchina finché non capisce cosa sia il calcio” chiosa deluso Mattia.