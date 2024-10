Juventus, la rabbia dei tifosi: Douglas Luiz, Vlahovic e l'arbitro nel mirino. La delusione di Thiago Motta

Il popolo bianconero incredulo dopo il pari col Cagliari, sui social vengono trovati i colpevoli e oltre a Marinelli bocciati due giocatori di Motta

C’era una volta la sudditanza psicologica, le piccole spesso costrette ad inchinarsi alle big con decisioni arbitrali dubbie. Oggi Livio Marinelli di Tivoli ha sfatato una leggenda, concedendo negli ultimi minuti di gara un rigore contro la Juve e a favore del Cagliari e poi espellendo Conceicao, che era al secondo giallo, per simulazione quando il portoghese chiedeva invece il penalty. Un finale rovente e inatteso allo Stadium con il popolo bianconero su tutte le furie.

Primo tempo illusorio per la Juve, Thiago Motta amareggiato

Sembrava dovesse essere un altro show per la Juve dopo il primo tempo, poi è cambiato tutto nella ripresa fino al crollo finale. Thiago Motta a Dazn esprime la sua delusione: “Dopo il gol abbiamo gestito male la partita, nel secondo tempo abbiamo creato senza concludere ma abbiamo concesso al Cagliari di rientrare in partita. Abbiamo fatto tutto noi. Vlahovic ha sbagliato un gol fatto? Cosa devo dirgli? E’ una situazione di gioco, ci sono altre cose da far meglio per continuare nel percorso di crescita. In A le partite sono tutte complicate, abbiamo lasciato spazio al Cagliari di entrare in partita e dopo l’espulsione è stato tutto più difficile”.

Sulla scelta di escludere inizialmente Yildiz Motta spiega: “Si poteva farlo entrare prima, ma ho preferito fare diversamente, è entrato bene in partita, potevamo chiuderla e invece abbiamo preso gol. Koopmeiners è uscito per un fastidio, si stava lamentando, dobbiamo valutarlo”.

Lo sfogo dei tifosi sul web

“Ora capisco perché Thiago Motta non mette Douglas Luiz titolare” e poi: “Buttati 50 milioni per quel disastro di brasiliano quando in attacco c’è solo Vlahovic. Incomprensibile ” e ancora: “Ovviamente sul palo del Cagliari marcava sempre Luiz. Ma come giocava questo in un campionato veloce come quello inglese? Mah” oppure: “L’unica cosa buona di Douglas Luiz è sua moglie. Giocatore patetico”

C’è chi scrive: “Dopo quest’ultimo gol sbagliato non si può più difendere Vlahovic. Se Guardiola ha scartato Douglas Luiz preferendogli Kovasevic non ho nient’altro da aggiungere” e ancora: “Saranno due settimane di Vlahovic crocifisso in sala mensa” e ancora: “Io capisco tutto, ma l’espulsione di Chico è una roba assurda, clamorosa, io sono senza parole” e anche: “Espulsione da malafede, la spinta c’è, puoi non dare rigore, ma se espelli sei in malafede”

Il web è scatenato: “Thiago Motta deve capire che è finito nella squadra che più di ogni altra ha riflettori e fucili puntati addosso. Le partite si chiudono perché poi, se non lo fai, ti ritrovi con un arbitro che ti corre dietro perché gode nell’espellere uno dei tuoi” e poi: “Douglas Luiz MAI PIÙ IN CAMPO, VI PREGO” e infine: “Io comunque Vlahovic continuo a vederlo bene a Firenze, a spolverare il Davide di Donatello”