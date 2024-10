La Juve Next Gen affonda, ora è penultima, Montero: "Mi vergogno"

Ecco tutto quello che è accaduto ieri nell'ottava giornata di C. Cadono le seconde squadre di Juve e Milan: preoccupa la situazione dei bianconeri

Non è stato un sabato fortunato per le seconde squadre delle big italiane. Sia la Juve Next Gen che il Milan Futuro hanno infatti perso: preoccupante è la situazione dei bianconeri tanto che c’è stato lo sfogo a fine gara del tecnico Paolo Montero. Andiamo comunque a rivivere tutto quello che è accaduto ieri, girone per girone, nell’ottava giornata di Serie C.

Girone A: Trento e Alcione passano in trasferta

Vola il Trento sul campo del Lumezzane. Nel 2-0 degli aquilotti c’è la firma indelebile di Samuel Di Carmine, autore di una doppietta. Bene pure l’Alcione, corsaro ad Arzignano: in questo caso bastano un gol per tempo con marcatori Palma e Michele Marconi su rigore. Il Novara batte in rimonta la Pergolettese: Parker illude gli ospiti, riportati alla brusca realtà da Lancini e dal canadese Ongaro. Pari, infine, tra Triestina e Pro Vercelli.

Girone B: il Milan crolla in casa, Agostini esonerato

Cade il Milan in casa contro la Pianese in un match fortemente condizionato dai rossi di Coubis dopo pochi minuti e di Minotti nel finale. Per i rossoneri – privi di Jimenez, Zeroli e Camarda convocati da Fonseca – c’è anche un rigore sbagliato da Odjer. Tra Sestri Levante e Vis Pesaro finisce 1-1. La sconfitta del Pontedera a Carpi per 2-1 sancisce la fine dell’era Agostini in Toscana: il tecnico è stato infatti esonerato dopo la 4a sconfitta in 5 partite.

Girone C: Picerno e Monopoli in vetta

Tutto sommato va bene anche così al Picerno che col pareggio con la Cavese mantiene l’imbattibilità in campionato. Nell’1-1 finale i marcatori sono Fella e poi Franco su rigore. I rossoblù sono momentaneamente primi in classifica in compagnia del Monopoli, passato di corto muso sull’Altamura con l’1-o di Federico Pace. Dedichiamo un capitolo a parte invece alla Juve Next Gen che ha perso in casa 2-3 col Potenza.

Crisi bianconera: lo sfogo di Montero

E dire che i bianconeri avevano iniziato anche bene con la rete di Palumbo. Illusione, però, durata poco col pareggio e gol a completare la rimonta già prima dell’intervallo. Nella ripresa arriva anche il tris di Castorani col sigillo di Da Graca a rendere solo meno pesante il passivo. Juve Next Gen penultima e sfogo amaro di Montero a fine partita.

Ecco cosa ha detto il tecnico della Vecchia Signora: “Dobbiamo capire e renderci conto. Io mi vergogno se uno guarda la classifica. Non bisogna giustificare l’età. Ho guardato la classifica e mi vergogno. Carta canta. Il merito nel calcio non mi interessa. In questo calcio di uomini bisogna essere concreti“.