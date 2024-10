Milan Futuro-Pianese, moviola: l’arbitro massacra il Diavolo, due rossi (il primo dopo 4’), gol annullato e rigore contro

La prova di Andrea Zoppi di Firenze al “Chinetti” di Solbiate d’Arno ai raggi X, il fischietto fiorentino ha espulso due giocatori e ne ha ammoniti 4

Andrea Zoppi, la scelta della Can-C per Milan Futuro-Pianese, è alla seconda stagione in Serie C e alla terza designazione stagionale dopo quella per Virtus Verona-Lumezzane (0-1) della prima giornata di campionato e Novara-Lecco ma come se l’è cavata ieri al “Chinetti” di Solbiate Arno il fischietto fiorentino?

I precedenti di Zoppi con Milan e Pianese

Due i precedenti con la Pianese che con l’arbitro toscano aveva sempre perso, con i rossoneri un solo incrocio a livello di Primavera (che nella circostanza perse).

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori e ne ha espulsi due

Coadiuvato dagli assistenti Chillemi e Ciaranella con IV uomo Matteo, l’arbitro ha espulso due giocatori e ne ha ammoniti 4. Espulso al 4′ Coubis e all’88’ Minotti per il Milan Futuro. Ammoniti Hodzic, Nava e Bozzolan per il Milan Futuro; Boccadamo per la Pianese.

Milan-Pianese, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 4′ subito cartellino rosso sventolato a Coubis che ha fermato un avversario lanciato in area come ultimo uomo ma il contatto era minimo. Un handicap immediato per il Milan che era già privo di Camarda, Zeroli e Jimenez (convocati in Prima Squadra) e di Vos che sta recuperando da una lacerazione muscolare da trauma rimediata nella partita contro la SPAL dello scorso 26 settembre. Al 15′ ammonito Hodzic per un fallo a centrocampo. Al 28′ Boer salva su Turco, arriva Traoré che scarica in rete ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Al 34′ ammonito anche Lapo Nava per perdita di tempo.

Al 42′ giallo a Boccadamo per gioco falloso su Bozzolan. Al 68′ ammonito anche il tecnico Bonera per proteste. Al 77′ giallo a Bozzolan per gioco falloso. All’87’ Minotti stende Odjer, è giallo e rigore: Minotti protesta e si becca il secondo giallo con l’espulsione. Nava para il rigore ma il risultato finale premia comunque la Pianese che vince per 1-0.