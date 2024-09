Rimini-Milan Futuro, moviola: incubo Camarda, fallisce 3 gol e uno gli viene annullato, dubbi su 2 rigori e un rosso

La prova dell’arbitro Giuseppe Vingo nel posticipo di serie C analizzata ai raggi X, il fischietto pisano ha ammonito quattro giocatori

Giuseppe Vingo, la scelta della Can-C per Rimini-Milan Futuro, dopo un percorso durato ben sei anni all’interno della Can D, non è un novizio della Serie C, essendo in organico già da oltre due anni ma come se l’è cavata ieri il fischietto pisano?

I precedenti di Vingo con Rimini e Milan

Due i precedenti con il Rimini (una vittoria e una sconfitta), prima volta assoluta con i rossoneri.

L’arbitro ha ammonito quattro giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Fratello e Scribani con Filippo Pazzarelli IV uomo, l’arbitro ha ammonito quattro giocatori: Cuenca, Zeroli, Parigi, Bozzolan

Rimini-Milan, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 36′ il Rimini chiede un rigore per un contatto dubbio nell’area del Milan Futuro, ma l’arbitro fa giocare. Al 38′ Traorè rimette in mezzo di testa un bel traversone proveniente dalla destra, Camarda – che aveva fallito già 2-3 occasioni clamorose in precedenza – insacca da due passi ma è tutto fermo per fuorigioco. Al 52′ ammonito Cuenca, scontro durissimo fortuito col portiere Colombi, i due giocatori restano a terra per i soccorsi degli staff sanitari. Al 76′ giallo per Zeroli e un minuto dopo anche per Parigi. Ammonito all’88’ anche Bozzolan appena entrato. All’89’ Zeroli rischia il cartellino rosso per doppia ammonizione, l’arbitro lo grazia. All’89’ Longo va giù in area, non c’è nulla, scoppia un piccolo parapiglia tra i giocatori, finisce 1-0 per il Rimini. Il Rimini si sblocca, prima vittoria in campionato. Milan Futuro battuto 1-0, rossoneri già in crisi. Due soli punti in cinque partite, un gol su rigore.