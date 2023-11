Milan, chi è Camarda: l’ultima risorsa di Pioli per un attacco spuntato

Milan alla ricerca dei gol perduti con la Fiorentina: resta solo Jovic ed è per questo che potrebbe affidarsi al 15enne Camarda, gioiello in Primavera

24-11-2023 10:50

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Nuovi gol cercasi per il Milan. Con Leao, Giroud e Okafor fuori dai giochi, a Pioli resta solo Jovic, finora molto deludente. Contro la Fiorentina il Milan non può sbagliare. Ed è per questo motivo che l’allenatore emiliano prova a pescare il jolly: il 15enne Francesco Camarda, il talento delle giovanili che ha incantato il mondo con un gol in rovesciata pazzesco al PSG in Youth League.

Milan, pazza idea Camarda con la Fiorentina

Sì, chiamatelo pure golden boy. O, se preferite, enfant prodige. Perché Francesco, il gol, lo ha nel dna. Ha iniziato prestissimo, Camarda. All’età di 4 anni era già lì a calciare il pallone per la Afforese, protetto e coccolato da Pietro Colangelo, il suo allenatore. Talento purissimo il classe 2008 nato proprio ai piedi della Madonnina, tanto da finire subito nei ‘Pulcini’ del Milan. E sapete com’è andata? Beh, lasciamo parlare i numeri. Impressionanti.

In tre anni, dal 2017/18 al 2019/20, ha realizzato la bellezza di 483 reti in 87 partite per una media di 5,5 gol a gara. Pensate: ora, a 15 anni, gioca in Primavera, due categorie sopra età. E in Youth League, la Champions riservata alle formazioni Under 19, ha segnato in rovesciata al Paris Saint-Germain.

Camarda in campo a San Siro? Ecco i record che può battere

Dovesse entrare il campo nel match in programma domani sera a San Siro (ore 20:45), Camarda batterebbe due primati. Già, finora nessun 2008 è mai sceso in campo nei top 5 campionati europei (il baby fenomeno del Barcellona Lamine Yamal è nato nel 2007). Inoltre farebbe il suo esordio a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni, superando il primato stabilito da Wisdom Amey, difensore del 2005 del Bologna che nella stagione 2020/21 fu mandato sul rettangolo verde a 15 anni, 9 mesi e 1 giorno.

Cresce partito pro Camarda: cosa ha detto una bandiera del Milan

Pioli non se la passa affatto bene lì davanti: Giroud è squalificato, e in infermeria a Leao si è aggiunto Okafor, finito ko in nazionale. Resta solo Jovic, ex di turno, che finora non ha affatto convinto. C’è chi come Billy Costacurta, icona del Milan, spinge per Camarda titolare.

“Certo, soffrirebbe la fisicità dei difensori avversari – ha detto a Sky – ma è meglio di Jovic. Mi ha impressionato la capacità di liberarsi dall’uomo in mezzo all’area che ho visto solo in Pippo Inzaghi”. Fino a questo momento con la Primavera del Milan allenata da Ignazio Abate ha totalizzato 13 presenze tra le varie competizioni e sette gol, mica male.