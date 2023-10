Pagellone Liga, Top e Flop in Spagna: il giovane Yamal nella storia, ma il Barça non decolla

Seconda sosta dedicata alle nazionali, Yamal riscrive la storia ed è tempo di un primo bilancio per La Liga: cosa sta succedendo in Spagna, tra Barcellona, Real e Atletico Madrid.

09-10-2023 12:23

Ho conseguito la Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione e la Laurea Magistrale in Corporate Communication e Media presso l'Università degli Studi di Salerno. Giornalista pubblicista dal 30 settembre 2020, seguo, pratico e mastico calcio da sempre. Da agosto 2021 anche speaker radiofonico.

Archiviata la 9a giornata di campionato, è tempo di primi bilanci anche per La Liga 2023-24. Dall’altalenante rendimento del Barcellona di Xavi Hernandez al percorso quasi netto del Real di Ancelotti, fino ad arrivare alla sorpresa Girona e ad un ritrovato Atletico Madrid. Entriamo nel dettaglio di risultati e classifica del massimo campionato spagnolo, analizzando top e flop di questo start.

La Liga, 9a giornata: Barcellona salvato da un 2007, chi è Lamine Yamal

Alle convincenti vittorie di Real Madrid e Atletico, arrivate rispettivamente contro Osasuna e Real Sociedad, non ha risposto il Barça di Xavi Hernandez, fermato dalla penultima forza del campionato. I catalani, infatti, non sono andati oltre il 2-2 contro il Granada, avanti addirittura di due reti alla mezzora. All’alba dell’intervallo, però, ha riaperto la contesa il gol del classe 2007 Lamine Yamal, ennesimo talento venuto fuori dalla Cantera blaugrana.

A 16 anni, il ragazzo originario della Guinea Equatoriale è destinato a far parlare di sé, anche grazie a un tecnico che non ha certo paura di gettare nella mischia diamanti grezzi come lo stesso Yamal, futuro esterno della nazionale iberica. Per lui, alto 1.80m e con un futuro tutto da scrivere, già due apparizioni in Champions League e una rete con le Furie Rosse del CT De La Fuente. Ad oggi, la sua valutazione di mercato supera i 30 milioni di euro.

Nonostante qualche alto e basso, non è tutto da buttare in casa Barcellona: catalani a -3 dai Blancos, attualmente in testa alla classifica con 24 punti, e imbattuti finora, in virtù delle sei vittorie e dei tre pareggi messi a referto. Campionato lungo e confronti che si faranno sempre più interessanti, complice un calendario che non dà tregua alle grandi d’Europa, impegnate come di consueto su più fronti.

Crisi Siviglia: esonerato Mendilibar, l’allenatore che ha vinto l’Europa League contro la Roma

Costa caro a José Luis Mendilibar la sconfitta incassata contro il Rayo Vallecano. Il Siviglia, infatti, ha deciso di esonerare l’allenatore che ha vinto l’ultima Europa League contro la Roma di José Mourinho, dopo la lotteria dei calci di rigore. A pochi mesi dal prestigioso successo in campo internazionale, nella competizione tanto cara agli andalusi, scatta la rivoluzione. Nelle prossime ore la scelta del sostituto.

Il national break consentirà alla nuova guida tecnica di lavorare con maggiore serenità sui suoi principi di gioco, ma con la consapevolezza di essere soltanto a quota 8 in classifica: 4 ko, 2 pareggi e 2 vittorie per il Siviglia in questo inizio di campionato, con un Sergio Ramos apparso piuttosto nervoso anche in Champions League. Alla ripresa, ci sarà subito il big match con il Real Madrid di Carlo Ancelotti, al comando della graduatoria.

Top e Flop de La Liga dopo 9 giornate

Al pari della Ligue 1, la Liga spagnola continua ad essere dominata dalle solite 2-3 squadre sull’asse Barcellona-Madrid, accompagnate da un paio di sorprese emerse in questo avvio. In tal senso, più che positivo il rendimento del Girona, allenato dal 48enne Michél. Non c’è nulla di improvvisato nel club gestito dal City Football Group e dal Girona Football Group, società guidata dal fratello di Pep Guardiola. Dopo la retrocessione del 2019, l’ambizione è condurre la compagine catalana nell’Europa che conta, puntando su giovani forti e un calcio spettacolare.

Al “Guardiolismo” del Girona, si contrappone con forza il pragmatismo e la rapidità dell’Athletic Bilbao, quinto in classifica con 17 punti all’attivo, frutto di 5 successi, 2 pareggi e 2 sconfitte. Crisi nera, invece, per Siviglia e Villarreal, con il “sottomarino giallo” che ha dimostrato di avere una difesa colabrodo e un organico ancora lontano da coloro che navigano nelle zone nobili della graduatoria. Male anche Getafe e Valencia, da cui ci si aspettava sicuramente qualcosa in più.

Questi i top e flop de La Liga al momento, considerando valori e obiettivi prefissati ad inizio campionato:

TOP

Real Madrid 24 punti

Girona 22 punti

Athletic Bilbao 17 punti

FLOP