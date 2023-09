Liga Real Madrid: arrestati quattro giocatori delle giovanili per la diffusione di un video hard con una minore

Nuovo scandalo a sfondo sessuale che questa volta riguarda il Real Madrid ed al momento quattro giocatori delle giovanili della società spagnola, anche se gli inquirenti non escluso che ci possa essere anche il coinvolgimento di giocatori della prima squadra.

Tutto è nato, stando a quanto rivela El Confidencial, dalla denuncia della madre di una ragazza di 16 anni che lo scorso 6 settembre rivelò che era stato diffuso un video sessuale riguardante sua figlia. L’episodio sarebbe avvenuto nella città di Mogàn.

I giocatori coinvolti sono stati arrestati questa mattina da parte della Guardia Civil e l’arresto è avvenuto a Valdebebas dove i giocatori stavano per cominciare l’allenamento insieme alla prima squadra. L’accusa è quella di “rivelazione di segreti di natura sessuale” e la polizia ha già cominciato le indagini sui telefoni dei giocatori coinvolti (sarebbe coinvolto anche un giocatore del Castilla).

Sulla vicenda è arrivato immediatamente anche il comunicato del Real Madrid parlando però solo di “dichiarazioni” fornite dai giocatori coinvolti.

Il Real Madrid comunica di essere venuto a conoscenza che un giocatore del Castilla e tre giocatori del Real Madrid C hanno fornito dichiarazioni davanti alla Guardia Civil in relazione ad una denuncia per la presunta diffusione di un video privato avvenuta attraverso Whatsapp. Il club, una volta ottenuta maggiori informazioni sui fatti, adotterà le misure più opportune.