Spagna, Luis Rubiales rassegna le dimissioni per lo scandalo del bacio rubato a Jenni Hermoso

L'ormai ex presidente della Federcalcio di Spagna si arrende: lettera di dimissioni per le polemiche legate al bacio rubato a Jenni Hermoso dopo il trionfo al Mondiale femminile.

10-09-2023 21:39

Ennesimo colpo di scena, forse l’ultimo, nella vicenda che sta facendo discutere in Spagna (e non solo). Luis Rubiales ha rassegnato le dimissioni da presidente della RFEF, la Federcalcio spagnola, da cui peraltro era stato sospeso, in seguito alle polemiche legate al bacio rubato alla calciatrice Jenni Hermoso nel corso dei festeggiamenti per la vittoria del Mondiale femminile da parte della Spagna.

Rubiales a Piers Morgan: via per difendere la sua dignità

Rubiales ha scelto di concedere un’intervista al giornalista Piers Morgan per annunciare la sua clamorosa decisione. Queste le parole dell’ex boss della Federcalcio di Madrid:

“Dimissioni? Sì, devo farlo, non posso continuare il mio lavoro. Prendo questa decisione dopo essermi assicurato che la mia partenza contribuirà alla stabilità che ci permetterà di portare in Spagna i Mondiali del 2030. Familiari e amici mi dicono che devo concentrarmi sulla mia dignità e continuare la mia vita. Altrimenti danneggerei le persone che amo e lo sport che amo”.

Rubiales, lettera di dimissioni inviata in Federazione

Quindi la lettera recapitata direttamente negli uffici della Federazione presieduta fino a qualche settimana fa. Una comunicazione in cui Rubiales, tra le altre cose, ha chiarito di volersi dimettere dalla vicepresidenza dell’Uefa, organo di governo del calcio europeo.

“Dopo la rapida sospensione operata dalla FIFA, più il resto delle procedure aperte nei miei confronti, è evidente che non potrò tornare al mio posto. Insistere nell’attesa e aggrapparsi non contribuirà a nulla di positivo, né per la federazione né per il calcio spagnolo”.

Che succede ora? Tutti i guai di Rubiales

Le dimissioni da una carica che di fatto non ricopriva più non fermeranno i vari procedimenti che riguardano Rubiales. L’ex numero uno della Federcalcio spagnola è stato sospeso per 90 giorni dalla FIFA, che ha aperto un’indagine sul suo conto. Anche la Federcalcio spagnola di fatto l’ha già sollevato dall’incarico, prendendo le distanze dal suo operato. Ma le grane per Rubiales continuano anche e soprattutto a livello extrasportivo, dopo la denuncia presentata dalla stessa Hermoso martedì scorso alla Corte Nazionale per aggressione sessuale e coercizione.