Rubiales, Morata e compagni contro il presidente: il comunicato della nazionale spagnola

Non si placano le polemiche nei confronti del presidente della Federazione spagnola seguite al bacio sul palco a Jenni Hermoso dopo la conquista dei Mondiali femminili

04-09-2023 20:57

Luis Rubiales è sempre di più al centro delle polemiche in Spagna. Il presidente della Federazione spagnola è stato scaricato da tutti, anche dai giocatori della nazionale maschile che in occasione del ritiro hanno deciso di schierarsi al fianco delle colleghe ed hanno condannato il comportamento del numero uno della Federazione.

Morata e compagni contro Rubiales

Venerdì la Spagna torna in campo contro la Georgia per le qualificazioni ai prossimi Europei ma in questo momento le attenzioni continuano ad essere interamente incentrate sulla vicenda esplosa dopo la vittoria della squadra femminile agli ultimi Mondiali, con il bacio del presidente Rubiales a Jenni Hermoso. Morata e compagni hanno deciso quindi di esprimere la loro posizione e il loro punto di vista leggendo un comunicato contro il presidente.

Spagna, parole dure contro Rubiales: “Comportamento inaccettabile”

Alvaro Morata, Cesar Azpilicueta, Rodrigo Hernandez e Marcos Asensio: i giocatori più rappresentativi della Spagna hanno deciso di presentarsi davanti ai media per leggere un duro comunicato nei confronti del presidente Rubiales.

Innanzitutto vogliamo esprimere, ancora una volta, il nostro orgoglio e le nostre più sincere congratulazioni alla nazionale femminile per il titolo di campione del Mondo conquistato a Sydney. Un traguardo storico carico di significato che rappresenterà un prima e dopo nel calcio femminile spagnolo. Per questo motivo vogliamo rammaricarci ed esprimere la nostra solidarietà alle giocatrici che hanno visto offuscato il loro successo. Vogliamo respingere quello che consideriamo come un comportamento inaccettabile da parte del signor Rubiales, che non si è comportato all’altezza dell’istituzione che rappresenta. Siamo fermamente e chiaramente dalla parte dei valori che lo sport rappresenta.

Spagna, ora sguardo puntato su Georgia e Cipro

Venerdì la Spagna torna in campo in Georgia per la prima delle due partite di qualificazioni ai prossimi Europei, poi martedì 12 sarà la volta della sfida casalinga contro Cipro e i giocatori spagnoli sperano di mettersi alle spalle questa vicenda.

Il calcio spagnolo deve essere motto di rispetto, ispirazione, inclusione e diversità e deve dare l’esempio con il suo comportamento sia dentro che fuori dal campo. Da oggi affrontiamo un momento decisivo verso la qualificazione a Euro 2024, con due partite con Georgia e Cipro. Ci piacerebbe che d’ora in poi si potesse parlare solo delle questioni sportive data l’importanza delle sfide che ci attendono.