Rubiales: la Fifa vuol squalificarlo 15 anni, si muove anche l'Onu, rischia pure il ct

Dopo la sospensione di 90 giorni pugno duro di Infantino sull'ex presidente della Spagna. La federcalcio pronta ad allontanare anche il ct Vilda

29-08-2023 11:17

Fin da bambina il calcio è la mia passione e scrivere di questo sport, Parola dopo parola, è motivo d'orgoglio per lasciare il segno raccontando le emozioni che solo il “pallone” sa regalare. Indago, scandaglio, analizzo e creo contenuti Essere giornalista non è solo un lavoro ma un sogno da realizzare e apprezzare ogni giorno.

Luis Rubiales è prossimo a dire addio al ruolo di leader nel calcio spagnolo per lo scandalo Jenni Hermoso. Dopo la sospensione della sua carica come presidente della Federcalcio iberica per una durata di 90 giorni, sembra avvicinarsi una pesante sanzione da parte della FIFA. Dunque, tra Rubiales intento a non voler rassegnare le proprie dimissioni e la madre alle prese con una protesta in sua difesa, la federazione internazionale è al lavoro per punire definitivamente quanto commesso dal vicepresidente UEFA. In bilico anche il futuro di Vilda sulla panchina della nazionale spagnola femminile.

Sanzione FIFA: ecco quale potrebbe essere

La FIFA ha avviato l’iter necessario per una pesante squalifica ai danni di Luis Rubiales. Secondo quanto riportato da AS.com, quotidiano sportivo spagnolo, la federazione presieduta da Gianni Infantino è vicina a infliggergli una squalifica di 15 anni, che equivarrebbe al massimo consentito per la situazione del bacio rubato a Jenni Hermoso durante i festeggiamenti della Coppa del Mondo femminile. Dunque, continua senza sosta il lavoro della FIFA per allontanare definitivamente Luis Rubiales dagli organi sportivi.

Caso Rubiales, anche l’Onu contro il numero uno della RFEF

Anche l’Onu si è scagliata contro Luis Rubiales. Tramite un messaggio, l’organizzazione per i diritti umani ha espresso la sua vicinanza in merito alla questione di Jenni Hermoso, con la speranza che questo espisodio “segni una svolta” nel mondo dello sport, dove le giocatrici “continuano a essere sottoposte a molestie sessuali e abusi”.

Nazionale spagnola femminile: Vilda vicino a lasciare la panchina

Ma le novità che abbracciano la Spagna non sono terminate. Un importante cambiamento potrebbe avvenire sulla panchina della Nazionale spagnola femminile, con esattezza a discapito dell’allenatore Jorge Vilda. Il ct, sempre secondo AS sarebbe vicino a salutare la panchina de la Roja. A dirigere i lavori affinché questo avvenga è la Federcalcio iberica, attualmente presieduta momentaneamente da Pedro Rocha, in sostituzione di Luis Rubiales.

Una vera e propria rottura tra Vilda e la nazionale spagnola femminile che presiede già da tempo all’interno dello spogliatoio, con la richiesta espressa tempo fa dalle calciatrici di rassegnare le proprie dimissioni. I motivi sarebbero legati al malcontento delle giocatrici riguardo la gestione generale da parte del ct.

Jenni Hermoso lascia la Nazionale

La calciatrice del Real Madrid Jenni Hermoso, in seguito allo spiacevole evento legato al bacio rubatogli da Luis Rubiales dopo la vittoria del Mondiale 2023, dopo qualche giorno ha raccontato la sua versione dei fatti. Tramite una lunga lettera pubblicata sui social network lo scorso 25 agosto, la campionessa del Mondo ha spiegato quanto si fosse sentita “violata e vittima di un’aggressione”.

Solo un breve virgolettato di un lungo messaggio, in cui è stata presentata anche la denuncia da parte di Hermoso riguardo questi atteggiamenti maschilisti presenti da anni nella loro Nazionale. Infine, la lettera è terminata con la volontà da parte dell’attaccante di “non voler più giocare per la Nazionale se continueranno a presiedere queste persone alla guida del loro movimento”.