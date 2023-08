Bacio Mondiali donne, la Hermoso sbugiarda Rubiales: mi sento violata e vittima

La Hermoso scoperchia il vaso di Pandora

La Hermoso prosegue il suo lungo post spiegando come “atteggiamenti come quello di cui sono stata protagonista fanno parte della gestione quotidiana della nostra nazionale da anni. La Federazione ha fatto pressione sul mio entourage per dare una testimonianza che non aveva nulla a che fare con i miei sentimenti”.

La Hermoso lascia la nazionale

La calciatrice ha concluso il suo lungo post con l’hastgan #SeAcabo (è finita) chiarendo come nelle sue parole risieda la realtà vissuta da tutte le calciatrici spagnole e mondiali che “mi hanno dato la forza di uscire allo scoperto e fare queste dichiarazioni. Davanti a una tale dimostrazione di mancanza di rispetto, incapacità di riconoscere gli errori e di assumersi le responsabilità, ho deciso di non giocare più per la Nazionale finché ci saranno queste persone alla guida del nostro movimento“.