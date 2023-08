Spalletti ha preso appunti: come sarà la sua Nazionale, saltano le prime teste?

Il 1 settembre ci saranno le nuove convocazioni e il 2 la presentazione ufficiale alle ore 11:00 a Coverciano. Si valuta intanto il nuovo staff

24-08-2023 13:45

Da sempre amante dello sport. Già dall'età di 18 anni ha avviato la carriera giornalistica come commentatore, inviato e conduttore televisivo. Laureato in Giurisprudenza con tesi sul Diritto Sportivo. Se fosse un calciatore sarebbe un centrocampista tutto-fare. Per Virgilio Sport si occupa della sezione calcio

Quale sarà la nuova Italia di Luciano Spalletti, il neo Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di calcio subentrato a Roberto Mancini dopo le sue dimissioni, lo scopriremo il 1 settembre 2023, giorno delle prime convocazioni. Alle porte due sfide cruciali per la qualificazione all’Europeo 2024: contro la Macedonia il 9 settembre e l’Ucraina il 12 settembre. L’ex allenatore del Napoli ha ottenuto poteri pieni e carta bianca nell’organizzazione e ristrutturazione della Nazionale di calcio iniziando un nuovo percorso al fianco della Federazione calcio.

Il nuovo staff di Spalletti: Buffon confermato, Barzagli out

L’attenzione è ora rivolta sia alla composizione dello staff tecnico sia alla selezione dei giocatori che sceglierà Spalletti. Questo per puntare a difendere il titolo dell’Europeo vinto da Mancini nel 2021 e, soprattutto, per riportare l’Italia nella fase finale dei Mondiali. L’aggiunta di Gianluigi Buffon come capo delegazione è stata confermata, ma si vocifera che Andrea Barzagli, precedentemente scelto da Mancini per curare la fase difensiva, potrebbe essere rimosso da questa posizione (potrebbe seguire il Mancio in Arabia).

Nazio-Napoli: i fedelissimi di Spalletti ancora con lui

Spalletti ha già proposto tre nomi per il suo staff alla Federazione, confermando i suoi fedelissimi al Napoli: Domenichini come vice allenatore, Baldini come assistente tecnico e Sinatti come preparatore atletico. Tuttavia, c’è incertezza riguardo alla permanenza di Bollini e del match analyst Gagliardi. È probabile che Gagliardi seguirà Mancini in una sua prossima avventura, mentre Barzagli rischia di non far parte del nuovo staff azzurro a soli 20 giorni dalla sua nomina.

Le convocazioni ufficiali e tutte le possibili novità targate Spalletti

Il 1 settembre dunque ci saranno inoltre le diramazioni dei primi convocati e il 2 settembre la presentazione ufficiale alle ore 11:00 a Coverciano. L’inizio del progetto Italia guidato da Luciano Spalletti è vicino. L’obiettivo di mantenere il livello alto di prestazioni e di portare la Nazionale Italiana a nuovi successi vedrà tra le possibili novità dei convocati i nomi di Cambiaso, Kayode, Bove e Casadei.

Esclusioni e riconferme per la nuova Nazionale italiana di Spalletti

Si sta considerando l’idea di escludere alcuni veterani dalla Nazionale italiana, come Immobile, Verratti e Jorginho. Spalletti rifletterà attentamente sulla situazione di Immobile, dato che le alternative al centravanti sono limitate: Retegui e Scamacca possono essere le alternative anche se l’impressione è che possa puntare tutto su Raspadori, che ha avuto a Napoli. Bonucci, campione d’Europa, è a rischio di esclusione. In porta, Donnarumma e Meret sembrano certi, con Vicario come terza opzione. In difesa, Di Lorenzo è un punto fermo, insieme a Dimarco, Bastoni e Scalvini. Acerbi e Toloi sono in attesa, mentre potrebbero essere considerati anche Casale, Romagnoli e Buongiorno.