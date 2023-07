Italia in versione Juve: Mancini rimette insieme Barzagli e Buffon

Nuovo corso in vista per gli azzurri col Ct che vorrebbe puntare sui due ex juventini nel rinnovato staff della prima squadra azzurra: Andrea c'è, Gigi ci pensa.

Mi sono laureato con una tesi sugli stadi di proprietà e, da quel momento, lo sport è diventato terreno nel quale indagare anche per i risvolti più reconditi, meno visibili ma altrettanto decisivi. In un periodo di forte esterofilia calcistica, continuo a scrivere di calcio italiano. Il più bello del mondo.

All’appello mancherà soltanto Giorgio Chiellini, tra le colonne della Juventus nove volte campione d’Italia. Le altre, poi, ci sono tutte. A rimetterle insieme ci sta pensando Roberto Mancini che sta riformando in questi giorni il proprio staff tecnico. Oltre a Bollini, promosso vice, il Ct vorrebbe affidarsi a Gianluigi Buffon e Andrea Barzagli in qualità di collaboratori. Certo, due candidati per nulla banali che, anche grazie all’esperienza accumulata nel corso degli anni sia a livello di club che di nazionale, potrebbero offrire un prezioso contributo alla causa. Li accoglierebbe a braccia aperte Leonardo Bonucci che invece continua a giocare ed è un punto fermo anche per il nuovo ciclo.

Andrea Barzagli, da Sarri a Mancini

Svestiti i panni del calciatore, Andrea Barzagli ha provato senza particolare convinzione la carriera di allenatore. La Juventus lo chiamò per dare una mano a Maurizio Sarri nell’inculcare mentalità juventina ai calciatori e nel proseguire sulla tradizione vincente avviata. Dopo qualche mese, però, l’ex difensore sentì nostalgia della famiglia e, complice la situazione legata alla pandemia, decise di fare un passo indietro.

Barzagli, la fortunata parentesi da talent Dazn

Nel tempo Barzagli è poi diventato apprezzato opinionista per conto di Dazn, anche se la tentazione panchina ha continuato a balenare nella sua testa. Anche perché Max Allegri lo ha chiamato spesso e ci ha pensato pure prima di rivolgersi a Pippo Magnanelli. Oggi Mancini lo vuole per curare la fase difensiva degli azzurri, con Barzagli che è stato un vero e proprio maestro della categoria.

Gigi Buffon e un post carriera che potrebbe tingersi d’azzurro

Ufficialmente Gianluigi Buffon non ha ancora smesso. Ma la decisione pare ormai presa. Dopo il biennio al Parma il portierone pare aver perso motivazioni, iniziando a prendere in considerazione sempre più seriamente la decisione del ritiro. A questo punto il Mancio potrebbe agevolargli il compito attribuendogli il ruolo che era di Gigi Riva prima e del compianto Gianluca Vialli poi. In sostanza l’ex juventino diventerebbe il nuovo capo delegazione del team azzurro: punto di riferimento tra giocatori e allenatore. In passato, per ricoprire questo incarico, Gianluca Gravina aveva pensato anche a Paolo Maldini: adesso Buffon ci pensa. Il suo futuro potrebbe essere azzurro.