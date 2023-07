Italia, per Mancini nuovo ruolo e altro vice: scelto il Ct dell'Under 21

Prende forma il piano di rilancio di tutte le nazionali azzurre: Roberto Mancini supervisore delle varie selezioni dell'Italia, Alberto Bollini vice, Carmine Nunziata all'U21.

25-07-2023 17:16

Prende forma il nuovo assetto delle nazionali azzurre. Dalla prima squadra alle formazioni giovanili, una piccola rivoluzione sta per interessare le varie rappresentative dell’Italia. A dispetto delle voci che lo volevano propenso a cambiare aria, Roberto Mancini sarà ancora più coinvolto nell’organizzazione e nel coordinamento dell’attività delle diverse selezioni azzurre. E il suo staff si arricchirà di un nuovo vice, proveniente dall’Under 19 campione d’Europa: Alberto Bollini.

Italia, Mancini coordinatore di tutte le nazionali

Per il ‘Mancio’, come spiega la Gazzetta dello Sport in un dettagliato articolo firmato da Fabio Licari, oltre al ruolo da Ct è pronto un incarico da coordinatore, o forse meglio da supervisore di tutte le selezioni nazionali. Che, come da decenni fa l’Ajax, giocheranno tutte con lo stesso modulo, il 4-3-3: i giovani, in questo modo, dovrebbero essere subito pronti se chiamati in causa, consapevoli all’occorrenza di movimenti e compiti tattici. Anche perché tutti i calciatori di interesse nazionale, compresi gli Under 19, potrebbero essere lanciati immediatamente nella mischia, se necessario.

Bollini: dal trionfo con l’Under 19 a vice Mancio

Il ruolo da collante, in questo senso, sarebbe svolto da Alberto Bollini, uno che li conosce bene: ha condotto l’Italia Under 19 al trionfo ai recenti Europei a Malta, ha la mappatura perfetta di tutti i prospetti di grande interesse per il futuro. Già al fianco di Mancini nelle fasi finali dell’ultima Nations League, Bollini sarà il vice Ct a tutti gli effetti, protagonista di una scalata che dalle giovanili lo ha portato sino all’anticamera della panchina della nazionale. A completare lo staff della selezione azzurra, due nuovi innesti: Andrea Barzagli, ex difensore campione del mondo nel 2006, e Antonio Gagliardi, match analyst.

Under 21, Nunziata nuovo tecnico: per l’U20 spunta Evani

In sella all’Under 21, dopo il flop all’Europeo e le conseguenti dimissioni di Paolo Nicolato, ci andrà invece Carmine Nunziata, il timoniere dell’Italia Under 20 protagonista di una splendida cavalcata in Argentina all’ultimo Mondiale, conclusa al secondo posto. Ad affiancarlo, uno stretto collaboratore e amico di Mancini: Attilio Lombardo. Per la panchina dell’Under 20, invece, si attende il sì di Alberigo Evani. Questi i tasselli predisposti da Mancini e Gravina. Venerdì, se tutte le cose saranno andate per il verso giusto, sono attesi gli annunci.