Europei U19, il c.t. Bollini vuole sfatare il tabù Italia: dai successi con la Lazio all’azzurro

Il tecnico che ha guidato i biancocelesti alla conquista di 2 scudetti Primavera crede nella possibilità di battere il Portogallo e scacciare la maledizione delle finali

14-07-2023 12:19

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Riuscirà l’Italia a sfatare il tabù finali? Grazie agli azzurrini dell’U19 il nostro movimento s’è guadagnato una nuova occasione di scacciare la maledizione che sembra aleggiare sul calcio italiano nel 2023: grazie al 3-2 in semifinale sulla Spagna, l’Italia del c.t. Bollini domenica sfiderà il Portogallo nella partita che vale la vittoria degli Europei U19.

Europei U19: la vittoria dell’Italia in semifinale sulla Spagna

Europei U19: la gioia del c.t. degli azzurrini Bollini

Europei U19: il c.t. Bollini dai successi alla Lazio all’esperienza azzurra

Nella semifinale con la Spagna gli azzurrini hanno colto una vittoria emozionante, arrivata al termine della migliore prestazione offerta agli Europei U19. In vantaggio per 2-0 con Vignato e Pisilli, l’Italia è stata rimontata dagli iberici, ma poi è riuscita a trovare il gol partita del 3-2 con Lipani a cinque minuti dal fischio finale. E ora gli azzurrini avranno l’opportunità di giocare per il titolo di campioni contro il Portogallo: dopo quelle perse da Roma, Fiorentina e Inter nelle coppe europee e dall’U20 nei Mondiali di categoria in Argentina, il calcio italiano ha dunque una chance per sfatare il tabù delle finali.

Alla vittoria dell’Italia agli Europei U19 crede fortemente Alberto Bollini, il c.t. degli azzurrini. “I ragazzi sono stati fantastici – le parole del tecnico dopo il 3-2 alla Spagna -. Abbiamo giocato contro una squadra che per tecnica e valori individuali è tra le prime nel mondo, finora non aveva mai perso incassando solo 2 gol e questo significa che è sempre stata in grado di imporre il proprio gioco”.

Bollini, però, non si sente appagato, proprio come i suoi ragazzi. “Siamo riusciti ad avere la meglio col cuore e con il bel gioco. Siamo riusciti a scalare la montagna e domenica, contro il Portogallo cercheremo di conquistare la cima”.

Per Bollini la vittoria degli Europei U19 con l’Italia rappresenterebbe il coronamento di una carriera brillante nel mondo del calcio giovanile. Nato a Poggio Rusco, 57 anni, Bollini ha iniziato la carriera nelle giovanili della squadra del suo paese, la Poggese, per arrivare poi alle formazioni Primavera di alcuni prestigiosi club di serie A: la Sampdoria, la Fiorentina, il Lecce, l’Atalanta e soprattutto la Lazio, con cui ha vinto due scudetti, nel 2001 e nel 2013, diventando poi anche secondo di Edi Reja. C.t. dell’Italia U19 dal 2019, vanta un successo nel Torneo 8 Nazioni 2022 con l’U20, alla cui guida sostituì Carmine Nunziata nel biennio 2020-2022.