Euro U19 2023: date, gironi, calendario, tabellone e dove vederlo in tv e streaming

Tutte le info utili relative a questo Europeo che potrebbe segnare il riscatto dopo l'esclusione precoce dell'U21

02-07-2023 08:41

Incassata questa uscita – amara – da Euro U21 e sfiorato il successo ai Mondiali argentini U20, gli azzurrini dell’U19 si apprestano a cercare un riscatto che chiama altro. Un moto d’orgoglio, un progetto, un obiettivo di rinnovamento che si stenta a ritrovare in quel che si raccoglie oggi alla luce di questa uscita di scena ad opera della Norvegia.

Di scena l’Europeo Under 19, che eleggerà la miglior rappresentativa continentale della categoria a Malta.

Euro U19, in campo anche l’Italia

In campo per l’Euro U19 c’è anche l’Italia, tra le poche squadre qualificate alla competizione che si disputa ad appena un anno dall’ultima edizione vinta nel 2022 da parte dell’Inghilterra, dopo le ultime due edizioni non disputate a causa dell’emergenza pandemica da Covid.

Lunedì 3 luglio l’esordio dell’Italia contro Malta, alle ore 20:30. Vediamo tutto quello che c’è da sapere su Euro Under 19, dal calendario al tabellone, fino a dove verrà trasmesso l’evento in diretta tv e streaming.

Le nazionali qualificate

Partiamo dalle nazioni partecipanti a questa edizione che segna una svolta e un ritorno di questo evento, nell’ambito del calcio giovanile, estemamente rilevante anche in chiave mercato. Le prime due di ogni girone passano il turno, accedendo alle semifinali: la prima del gruppo A sfida la seconda del gruppo B, la seconda del gruppo A affronta la prima del gruppo B. Ecco l’elenco delle rappresentative partecipanti:

Malta (paese organizzatore)

Grecia

Islanda

Italia

Norvegia

Polonia

Portogallo

Spagna

Gironi e Classifiche

I gironi sono due e vengono indicati con due lettere: A e B. Nel primo vediamo Italia, Malta, Polonia e Portogallo; nel secondo Grecia, Islanda, Norvegia e Spagna.

Girone A

Italia, Malta, Polonia e Portogallo

Girone B

Grecia, Islanda, Norvegia e Spagna

Calendario e risultati

3 luglio, Polonia-Portogallo ore 18

3 luglio, Malta-Italia ore 21

4 luglio, Norvegia-Grecia ore 18

4 luglio, Islanda-Spagna ore 21:15

6 luglio, Portogallo-Italia ore 18

6 luglio, Malta-Polonia ore 21:15

7 luglio, Grecia-Spagna ore 18

7 luglio, Islanda-Norvegia ore 21

9 luglio, Portogallo-Malta ore 18

9 luglio, Italia-Polonia ore 18

10 luglio, Grecia-Islanda ore 21

10 luglio, Spagna-Norvegia ore 21

Il tabellone

Prima A-Seconda B (1) , 13 luglio ore 18

, 13 luglio ore 18 Seconda A-Prima B (2), 13 luglio ore 21

La finalissima

1-2, 16 luglio ore 21

Dove vedere l’Europeo U19 in tv e streaming

A detenere l’esclusiva della messa in onda di Euro U19 è la Rai: le partite dell’Italia verranno trasmesse su Rai 2 e Rai Sport in tv o in streaming su Raiplay, dove sarà possibile vedere l’intero torneo.

VIRGILIO SPORT