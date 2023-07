Sulle orme di papà Roberto: un Mancini e la Sampdoria di nuovo insieme

Il figlio del commissario tecnico della Nazionale è in procinto di ricoprire un ruolo nel club blucerchiato: ecco quale

09-07-2023 17:37

Che il giornalismo sarebbe stato la mia vita l’ho capito in terza elementare, quando presi molto seriamente la realizzazione del giornalino di classe. Il sogno ha superato ogni immaginazione quando sono entrato negli stadi che vedevo in tv per intervistare idoli e futuri campioni. Il calcio è perfetta metafora di vita. Raccontarlo, dopo averlo reso il mio lavoro, è un privilegio.

Basta nominare Roberto Mancini per pensare a due cose: all’Italia e alla Sampdoria. Il binomio tra il ct della Nazionale e la Doria sarà presto rinverdito seppur in maniera indiretta.

Per uno strano scherzo del destino, infatti, il giorno in cui Gianluca Vialli, “gemello del gol” di Roberto, avrebbe compiuto 59 anni, è stato quello nel quale sono stati compiuti ulteriori passi avanti per l’approdo di Andrea Mancini , figlio del ct, a Genova. Lì dove è nato il 13 agosto 1992.

Samp fiera della sua storia: i possibili incarichi per Mancini jr

I neo-proprietari Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi vorrebbero, infatti, creare un punto di contatto con il glorioso passato vissuto sotto la presidenza Mantovani e hanno pensato di coinvolgere il figlio del commissario tecnico degli azzurri nella Sampdoria. Smentita l’eventualità di un incarico da direttore sportivo, Andrea Mancini è a un bivio: potrebbe far parte dello staff tecnico o dell’area scouting.

La Sampdoria di Andrea Pirlo e… Andrea Mancini

Pronta a ripartire dalla Serie B dopo aver affidato la panchina ad Andrea Pirlo, la Sampdoria inizierà il suo ritiro precampionato a partire da domani, lunedì 10 luglio. A Bogliasco ci sarà anche Andrea Mancini, che si è messo alle spalle la sua carriera da calciatore: trequartista dai tempi dei Giovanissimi dell’Inter nel 2005, ha militato negli Allievi del club nerazzurro prima di passare seguire papà Roberto in Inghilterra al Manchester City. A seguire le parentesi nell’Oldham Atlhetic e nel Real Vallaodid e negli Stati Uniti tra le file dei New York Cosmos. Dal 2017 è svincolato e ha, di fatto, smesso di giocare.

Sampdoria, gli altri pezzi di storia: Lanna sì, Quagliarella no

Nel contempo, a proposito di vecchie glorie e di senso di appartenenza con la storia del club, il presidente uscente del Consiglio di Amministrazione, Marco Lanna, si è detto disponibile a proseguire il suo lavoro anche con la nuova gestione Radrizzani-Manfredi. Chi ha invece già salutato la sua amata Samp è Fabio Quagliarella con un post sul suo account Istagram, che ha fatto incetta di like e di commenti commossi da parte dei tifosi ai quali ha regalato gol e magie:

“A volte anche le cose più belle finiscono, purtroppo siamo arrivati all’ultimo capitolo di questa lunga storia d’amore tra me e voi. Sapete che mi sarebbe piaciuto provare a riportare la Samp sul palcoscenico che merita, ma il legame che c’è con voi non finirà certo oggi. Farò sempre il tifo per la Samp che è una seconda casa e la mia porta resterà aperta. Sempre e per sempre dalla stessa parte ci troveremo”.

Scongiurato il rischio del fallimento, tra presente, passato e futuro la Sampdoria prova a risollevarsi.