In memoria di Vialli: il ricordo di Mancini, Juve e la festa della Samp

Il campione oggi avrebbe compiuto 59 anni. Il mondo del calcio lo ricorda: le sue ex squadre e i tifosi tra social e ritrovi gli hanno reso omaggio

09-07-2023 15:22

Buon compleanno, Gianluca! Il compianto Vialli avrebbe compiuto oggi 59 anni. Il mondo del calcio lo ricorda, tra il suo caro vecchio amico Roberto Mancini e le sue squadre del cuore tra le quali la Juventus, con la quale vinse la Coppa dei Campioni, e la Sampdoria dove scrisse pagine indelebili nella storia di questo sport. Calciatore, allenatore, dirigente, consulente, opinionista: ha saputo interpretare ogni ruolo in maniera esemplare tanto che oggi sono in molti a rimpiangerlo.

Il messaggio di Mancio e dell’amico Evani

Sono stati i messaggi rivolti nei confronti di Luca Vialli, scomparso lo scorso 6 gennaio a causa di un tumore. Toccanti le parole di Alberico Evani affidate al proprio profilo Instagram: “Ciao Luca, oggi è il tuo primo compleanno da angelo. Auguri grande uomo“.

Anche il Commissario Tecnico della Nazionale Roberto Mancini, che con Vialli ha condiviso tante avventure ultima tra le quali l’Europeo vinto nel 2021, ha voluto ricordare l’amico attraverso una story pubblicata che ne citava una frase: “Voglio ispirare le persone. Voglio che qualcuno mi guardi e dica: è anche per merito tuo che non ho mollato“.

Il ricordo di Juventus e Sampdoria

Non potevano mancare poi i messaggi delle squadre nelle quali ha giocato e pure vinto. “Gianluca Vialli. Sempre nei nostri cuori” il post sentito da parte della Juventus della quale l’ex numero 9 è stato anche capitano nonché l’ultimo ad aver alzato la Coppa dei Campioni con addosso la maglia bianconera.

Anche la Sampdoria, naturalmente, non ha fatto mancare modo di porgerli gli auguri “fin lassù” come recita il messaggio del club blucerchiato nel giorno in cui è venuto a mancare anche un altro grandissimo come Luisito Suarez. Anche la Nazionale italiana ha voluto omaggiare il campione con una foto che lo ritraeva in versione bomber.

Tifosi blucerchiati in raccolta in memoria di Luca

Insomma, questo non è un 9 luglio qualsiasi. Per questo i tifosi della Sampdoria hanno fatto in modo di onorarlo nella maniera migliore possibile. Appuntamento per tutti fissato nel pomeriggio alle ore 18 all’esterno dello stadio Luigi Ferraris di Marassi proprio sotto la gradinata Sud nel cuore pulsante della passione blucerchiata.

Sarà un momento di gioia, ma anche di raccoglimento in memoria di Gianluca Vialli, un uomo che ha contribuito fortemente alla storia del club ligure e che per questo motivo sarà ricordato e ringraziato in eterno.