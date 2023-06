Serie B, Pirlo si presenta ai tifosi della Sampdoria: “Ho scelto col cuore”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, Pirlo dichiara: “Sono cresciuto con i miti della Sampdoria dello scudetto, la maglia della Samp e giocare a Marassi era un piacere”

28-06-2023 16:55

La Sampdoria ha un nuovo tecnico: i liguri, dopo la retrocessione, ripartono da Andrea Pirlo. L’ex tentino, in Serie A, della Juventus, nella cornice dell’Ocean Live Park al Waterfront di Levante, è stato presentato alla stampa.Ecco le prime dichiarazioni del neo tecnico della Sampdoria: “Ringrazio il presidente e la proprietà che mi danno questa grande opportunità. Per me allenare la Sampdoria è come allenare una squadra di Serie A. Ho scelto col cuore. Sono cresciuto con i miti della Sampdoria dello scudetto, la maglia della Samp e giocare a Marassi era un piacere. Ora avrò l’opportunità di essere protagonista qui e non vedo l’ora di iniziare”.

Prosegue poi Pirlo: ”La mia prima partita da allenatore fu contro la Sampdoria di Ranieri. Riparto da qui. Avevo voglia di ricominciare dal basso dalla Turchia, abbiamo fatto un ottimo lavoro. Siamo riusciti a giocarci le partite a viso aperto ma mi è servito di crescere da allenatore. Ora sono molto più esperto e più consapevole”.

Un commento poi su Quagliarella: “E’ un amico, siamo sempre rimasti in buoni rapporti. Dipende da cosa deciderà la società. Ora pensiamo a lavorare giorno dopo giorno”.

Riguardo l’ambientamento: “Il calciatore è una cosa. L’allenatore un altro. Quando ho iniziato a fare questo lavoro ho avuto la fortuna di partire da altissimi livelli. Sono andato in Turchia per ripartire da zero, avevo poche possibilità per fare un grande lavoro. Sono andato con grande voglia di mettermi in gioco. Sarà una grande opportunità perché la considero una grande squadra. Anche se in B c’è un progetto. L’obiettivo è lavorare e far sì che sia una grande stagione. Dovremo prepararci al meglio perché siamo un po’ indietro ma col lavoro dobbiamo prepararci a fare una grande stagione”.

Pirlo parla della squadra: ”Abbiamo iniziato ieri. Stiamo già lavorando per creare la squadra per iniziare la stagione. E’ stata salvata da poco, dobbiamo essere realisti e non raccontare sogni alla gente. Dobbiamo lottare al 100% perché la Sampdoria torni al massimo splendore”.

Sui giovani: “Si ripartirà da un progetto sostenibile per la società. Da un mix fra giocatori giovani e meno. Il progetto sarà sostenibile nel tempo, bisogna avere fiducia ma allo stesso tempo lavorare”.

Prosegue poi il tecnico che commenta l’approdo in Liguria: “Non serviva tanto per convincermi. Ho incontrato il presidente prima dell’acquisizione. Non c’era bisogno di tante parole, allenare la Sampdoria è un obiettivo importante. Quando uno decide di arriva qua sa bene cosa vuol dire allenare la Sampdoria”.

Sull’ obiettivo: ”Si gioca sempre per vincere e l’obiettivo che ho in testa è arrivare più in alto possibile e più velocemente possibile. Sappiamo da dove veniamo e le difficoltà che ci possono essere. Non possiamo dire che possiamo arrivare in A direttamente ma quello deve essere il nostro sogno”.

Pirlo ed i giocatori di qualità: “I giocatori di qualità fanno bene. Più ne hai e meglio giochi ma devono essere abbinati al dinamismo, alla voglia e alla rabbia”.

Il tecnico poi precisa: ”E’ una grande sfida per tutti. Abbiamo deciso di intraprendere questa avventura e siamo convinti di portarla avanti nel tempo raggiungendo gli obiettivi. E’ un’occasione per crescere per far vedere che siamo un team”.

Alla domanda: “Arriva nella piazza dove hanno giocato Mancini e Lippi. Li ha sentiti?” Pirlo risponde: “Non ancora. Con Lippi ci sentiamo. Se ci sarà bisogno chiamerò”.

Sui due portieri in rosa: ”E’ troppo presto. Pensiamo a questo e da domani iniziamo a fare valutazioni tecniche”.

Un commento sul fatto se avesse sentito Gilardino: ”Siamo grandi amici, ci sentiamo spesso. Non è detto ci sia un derby in Coppa Italia (sorride ndr)”.

Un parere sulla Serie B: “Non mi spaventa niente. Mi sono buttato sempre con grande energia dando sempre tutto me stesso. Anche quando ho scelto di allenare la Sampdoria l’ho fatto con grande entusiasmo”.

In chiusura, un commento sul passato alla Juventus: ”Non guardo al passato. Quello che è stato è stato e aiuta a guardare meglio il futuro. Sono concentrato a fare quello che devo fare con la Sampdoria” riporta Tuttomercatoweb.