Sampdoria: Pirlo è il nuovo allenatore

Lo scrive la Gazzetta dello Sport: l'ex tecnico di Juventus e Karagumruk cercherà di riportare in Serie A i blucerchiati

27-06-2023 10:31

La Sampdoria ha il nuovo allenatore. Come scrive la Gazzetta dello Sport, è Andrea Pirlo che torna dunque in Italia dopo l’esperienza in Turchia con il Karagumruk. Prima del club turco, Pirlo aveva esordito da tecnico con la Juventus, portando a casa due trofei, la Coppa Italia e la Supercoppa italiana. Pirlo avrà il compito di provare a riportare i blucerchiati in Serie A dopo la retrocessione di quest’anno. La Samp ha virato sull’ex giocatore di Milan e Juventus dopo aver ricevuto il no da parte dell’ex Frosinone Fabio Grosso.