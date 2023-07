Juve-Milan 6-5: Allegri teme la fine del mercato, Pioli si gode i nuovi

La Juve batte il Milan ai rigori. Allegri promuove Chiesa e rispolvera McKennie. Pioli non si preoccupa: il mercato gli ha regalato anche Chukwueze

28-07-2023 09:37

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

La Juventus si aggiudica ai rigori per 6-5 il derby italiano col Milan andato in scena al Dignity Health Sports Park di Carson, dopo il 2-2 ai tempi regolamentari. Da un lato la moderata soddisfazione di Massimiliano Allegri, che, però, aspetta rinforzi dal mercato. Dall’altro, la consapevolezza di Stefano Pioli, che, nonostante il secondo ko consecutivo negli States, si gode i nuovi acquisti.

Buona la prima della Juve, Allegri promuove Chiesa

Schierato dal primo minuto al fianco di Kean, Chiesa si è reso protagonista di una buonissima prestazione. In forma, ispirato, pericoloso: il figlio d’arte sembra essersi lasciato definitivamente i guai fisici che lo hanno tormentato l’ultima stagione. “Si è presentato bene, ha una gamba diversa rispetto a quella che aveva l’anno scorso, ma era normale, sapevamo che lo scorso sarebbe stato un anno difficile e di transizione. Sono molto contento soprattutto per lo spirito e la voglia che ha, che dimostrano la sua volontà di vivere un’annata importante”.

Allegri sulla prestazione del nuovo acquisto Weah

Da un figlio d’arte all’altro. In casa Juve era tanta la curiosità per il debutto di Weah, che ha dimostrato subito di essere in palla. Per la gioia di Allegri, che spera di aver trovato l’erede di Cuadrado: “Ha avuto un buon impatto, è un giocatore valido ma soprattutto è un ragazzo intelligente che si è messo subito a disposizione”.

Mercato fermato, rispolverato l’esubero McKennie

Già, dal mercato ancora nessun acuto di rilievo. Tutto dipende dal futuro di Vlahovic. E, così, l’allenatore della Juventus ha rispolverato l’americano McKennie, rientrato dal prestito al Leeds e di nuovo in lista di sbarco. “È dentro la squadra e sono contento di come sta lavorando e di quello che sta facendo”.

Juve: pazienza, entusiasmo e ambizione, la ricetta di Max

“Quando partiamo dobbiamo sempre avere l’ambizione e il desiderio di fare il massimo e soprattutto di fare qualcosa di importante – ha dichiarato Allegri al termine della sfida col Milan negli Stati Uniti -. L’anno scorso la squadra è arrivata terza in campionato, c’è una buona base, un buono spirito, ma siamo ancora all’inizio. Dobbiamo avere pazienza, vedere che squadra saremo alla fine del mercato, ma soprattutto continuare a lavorare con entusiasmo e grande voglia”.

Milan, il secondo ko non spaventa Pioli

Dopo la sconfitta per 3-2 col Real Madrid, quella ai rigori con la Juve. Ma non è il caso di far scattare campanelli d’allarme, secondo Pioli. “No, nessun passo indietro rispetto alla gara col Real”. Sulle condizioni di Calabria, uscito dal campo dopo 20 minuti per un problema muscolare: “Ha avuto un affaticamento, ma dice di essersi fermato in tempo”.

Pioli commenta le prestazioni di Pulisic e Loftus-Cheek

I due calciatori ex Chelsea sono partiti dal primo minuto. “Solo da pochi giorni si stanno allenando insieme e sono contento di come si stanno muovendo. Parliamo di elementi maturi, che, però, hanno bisogno di tempo di adattamento” ricorda il tecnico del Milan. Sulla posizione in campo di Pulisic aggiunge: “Può giocare a destra, sinistra o sulla trequarti”.

Milan, c’è anche Chukwueze. Pioli al settimo cielo

Rispetto alla Juve, il mercato del Milan è stato finora scoppiettante. L’ultimo acquisto in ordine di tempo è Samuel Chukwueze, atterrato ieri nel capoluogo lombardo per la firma del contratto. “Volevamo un giocatore con queste caratteristiche: veloce, tecnico, forte nell’uno contro uno e in grado di attaccare la profondità – commenta Pioli -. Un attaccante esterno completo”.