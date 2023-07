Juventus, Weah si presenta: dalla profezia del videogame al consiglio dato ad Allegri

L’esterno statunitense ha svelato un dettaglio che l’ha spinto ad accettare l’offerta della squadra bianconera. Poi tanti elogi ai compagni e un suggerimento tattico al tecnico

25-07-2023 19:38

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Nasce attaccante, viene utilizzato come esterno basso ma sogna un futuro da ala Timothy Weah, nuovo acquisto della Juventus che al canale Twitch del club ha svelato alcuni dettagli della sua vita professionale e privata: in particolare, la profezia sul suo arrivo a Torino data da un noto videogame. Weah ha anche fatto capire ad Allegri quale sarebbe il suo ruolo preferito.

Juventus, Weah e la profezia del videogame

Timothy Weah e la Juventus, un matrimonio scritto… nel mondo dei videogame. L’esterno statunitense, arrivato in bianconero dal Lille, ha raccontato al canale Twitch del club un retroscena legato al suo arrivo alla Juve: un celebre videogioco di calcio gli aveva anticipato il suo approdo a Torino.

“La Juventus era nel destino – ha dichiarato Weah – Stavo giocando a Fifa quando ne sono venuto a sapere che la Juve mi voleva, tra l’altro facendo la modalità carriera il mio personaggio giocava proprio nella Juve. Quando il mio agente mi ha chiamato, ho pensato che avrei dovuto fare tutto il necessario per arrivarci”.

Juventus, Weah e la benedizione di papà George

Una volta conclusa la trattativa, Timothy ha parlato a lungo con il padre George Weah, asso del Milan degli anni ’90. “Non mi ha dato consigli particolari, mi ha incoraggiato e detto di giocare come so. È molto felice per me, per lui è stato come un sogno che si realizza, vedermi giocare nella sua squadra preferita e già mi ha chiesto una mia maglia, verrà sicuramente qualche volta a vedermi”.

Juventus, Thiago Silva l’idolo di Weah

Tra i retroscena svelati da Weah, anche quello riguardante il suo idolo calcistico: una scelta inconsueta, perché si tratta di un difensore centrale, Thiago Silva, che tra l’altro è stato un grande rivale della Juventus nei suoi anni al Milan. “È un capitano meraviglioso e un difensore incredibilmente tecnico”, ha detto Weah, che ha poi paragonato il brasiliano al connazionale Danilo, suo capitano nella Juventus: “Danilo è una leggenda, ha vinto tanto ed è un esempio in campo, mi ricorda tanto Thiago Silva da questo punto di vista, è un leader, qualcuno a cui vuoi restare vicino per imparare”.

Juventus, il consiglio di Weah ad Allegri

Weah ha poi rivolto grandi complimenti ai tifosi della Juventus e ai compagni di squadra, calciatori che finora aveva visto giocare solo in tv. “Ho legato molto con Moise Kean, con cui si è creato un rapporto speciale, e Federico Gatti. In allenamento mi hanno impressionato molto Chiesa, Miretti e Locatelli. Fabio è elegantissimo col pallone tra i piedi, anche Manuel ha una classe tutta italiana. Federico è più veloce di me”.

Infine, parlando del suo ruolo, Weah è sembrato dare un consiglio a Massimiliano Allegri, spiegando che si vede meglio come ala, ma che ormai è abituato a fare l’esterno basso o a tutta fascia. “Giocherò dove vuole Allegri e dove posso aiutare maggiormente la squadra. La mia posizione preferita è di esterno d’attacco in un tridente, ma generalmente gioco più basso”, ha concluso lo statunitense.