Dal Napoli alla Juventus: Giuntoli pronto al primo scippo di mercato

Giuntoli avrebbe messo nel mirino Alessandro Zanoli, giovane terzino destro del Napoli reduce dal prestito di sei mesi alla Sampdoria: primo sgarbo al suo ex club?

25-07-2023 15:11

Cristiano Giuntoli tenta il primo scippo di mercato alla sua ex squadra. Proprio così: il nuovo ds della Juventus avrebbe messo nel mirino Alessandro Zanoli, terzino destro che il Napoli ha intenzione di mandare nuovamente in prestito dopo i sei mesi trascorsi alla Sampdoria. A lanciare la bomba, il giornalista partenopeo Carlo Alvino, sempre informatissimo sulle vicende legate al club partenopeo.

La bomba di Carlo Alvino: Giuntoli pronto a pescare in casa Napoli

Fu proprio il dirigente fiorentino, nel 2018, a portare Zanoli a Napoli via Carpi. Stregato dal fisico e dalle sgroppate di questo ragazzone alto 188 centimetri, Giuntoli non perse l’occasione di farlo approdare alle falde del Vesuvio sfruttando i rapporti idilliaci col suo ex club. Nel corso della trasmissione ‘Ne Parliamo da Dimaro’ in onda su Canale 8 Carlo Alvino ha detto: “Attenzione, suona un campanello d’allarme su Zanoli: Giuntoli. Occhio alla Juve sul terzino del Napoli. Oggi è del Napoli, lo sappiamo, ma sai come funzionano le cose, potrebbe anche andare a scadenza (nel 2026, ndr), tutto può succedere…”.

Chi è Alessandro Zanoli: il terzino reduce dal prestito alla Samp

Cresciuto nel settore giovanile del Carpi, Zanoli ha trovato discreto spazio nel 2021/2022, ovvero durante il primo anno a Napoli di Luciano Spalletti. In totale 12 le presenze collezionate, anche per via di un infortunio che mise fuori dai giochi Di Lorenzo nel finale di stagione. Dopo una prima parte di stagione senza acuti, a gennaio della scorsa annata è stato mandato in prestito alla Sampdoria in cambio di Bartosz Bereszyński. Nonostante il club ligure sia retrocesso, Zanoli ha trovato spazio e gloria personale. Ventidue gettoni e due reti per il terzino, che, ora, spera di convincere Rudi Garcia.

Giuntoli e dichiara ‘guerra’ al Napoli: anche David nel mirino

Zanoli potrebbe non essere l’unico calciatore conteso da Napoli e Juventus. Non è un mistero, infatti, che Giuntoli abbia un debole per Jonathan David, stella del Lille. Il ds avrebbe voluto portarlo a Napoli in caso di cessione di Osimhen e, ora, vuole portarlo a Torino se dovesse partire Vlahovic. Al momento il nigeriano sembra destinato a restare nel capoluogo campano e per il centravanti serbo nessuno ha offerto gli 80 milioni richiesti dalla Juventus. Ma, si sa, le vie del mercato sono infinite.