Italia, Spalletti è il nuovo Ct: contratto fino al 2026, l'annuncio ufficiale della Figc

Telenovela finita, l'Italia ha un nuovo Ct: si tratta di Luciano Spalletti, che ha firmato un contratto triennale. Esordio ufficiale il 9 settembre contro la Macedonia del Nord.

18-08-2023 20:18

La nazionale italiana ha un nuovo commissario tecnico. Luciano Spalletti è il successore di Roberto Mancini sulla panchina degli azzurri, raccoglie il testimone dal Mancio dopo le clamorose dimissioni dei giorni scorsi. A darne l’annuncio è una nota della Federcalcio, che parla di accordo raggiunto e di firma sottoscritta. Non è chiaro se il contenzioso col Napoli, che attraverso il presidente Aurelio De Laurentiis reclamava il pagamento della clausola liberatoria, sia stato risolto oppure no: nel comunicato della Figc non c’è alcun cenno alla questione.

Spalletti nuovo Ct dell’Italia: la nota

Questa la nota della Figc che annuncia la nomina di Spalletti: “La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con Luciano Spalletti per la carica di Commissario Tecnico della Nazionale italiana. L’allenatore toscano assumerà l’incarico a partire dall’1 settembre 2023 e la presentazione ufficiale si svolgerà in occasione del raduno degli Azzurri, in programma nei primi giorni di settembre, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano“. Per l’ex tecnico del Napoli contratto fino al 2026.

Nazionale a Spalletti, le parole di Gravina

Queste invece le dichiarazioni di Gabriele Gravina, il presidente della Figc: “Diamo il benvenuto a Spalletti, la Nazionale aveva bisogno di un grande allenatore e sono molto felice che abbia accettato la guida tecnica degli Azzurri. Il suo entusiasmo e la sua competenza saranno fondamentali per le sfide che attendono l’Italia nei prossimi mesi“. In palio c’è infatti la qualificazione a Euro 2024, con l’Italia che sgomita con Nord Macedonia e Ucraina per un posto nella fase finale in Germania.

Le prime sfide di Spalletti da Ct azzurro

Il debutto ufficiale da Ct per il tecnico campione d’Italia in carica è fissato per il 9 settembre a Skopje contro la Macedonia del Nord: avversario, tra l’altro, sarà proprio un suo pupillo nel Napoli, Elmas. Tre giorni dopo ci sarà invece il match di San Siro contro l’Ucraina. Partite che contano già tantissimo, visto che gli azzurri sono indietro nella classifica del girone C. La strada per Spalletti è subito in salita, ma l’entusiasmo non manca.