Addio Mancini, da dove ripartirà il nuovo ct: Macedonia e Ucraina subito, siamo terzi nel girone

Che sia Spalletti o un altro, il nuovo ct azzurro avrà un cammino in salita per le qualificazioni agli Europei ma c'è la carta spareggi che ci agevola

14-08-2023 16:20

Per qualcuno è cosa fatta e l’annuncio verrà dato subito dopo Ferragosto, come ha scritto su twitter il giornalista di Sky Alessandro Alciato, per altri c’è ancora da risolvere la vicenda della clausola con il Napoli ma la sensazione generale è che Luciano Spalletti dopodomani o comunque quanto prima sarà l’erede di Mancini sulla panchina della Nazionale.

Il legale del Napoli spiega la clausola

A fare chiarezza sul patto-clausola che obbligherebbe la Figc a versare oltre 3 milioni di euro a De Laurentiis per liberare Spalletti è Mattia Grassani, legale del Napoli (e non solo) ed esperto di diritto sportivo: “La clausola impegna il Napoli e Spalletti, nessun altro. Poi non è vietato che un club o una federazione, interessati a ingaggiare l’allenatore, possano surrogarsi al tecnico, versando l’importo. Spalletti è padrone del proprio destino. Se si colloca in un club piuttosto che in una federazione, quella somma è dovuta. Oppure resta fermo. Nessuno pensava a una federazione. E la Figc mai ha pagato un club per un allenatore. Questo è lo scoglio politico da superare”.

Da dove ripartirà il nuovo ct dell’Italia

Il tempo però stringe, alle porte ci sono già partite decisive per gli azzurri. Ecco da dove ripartirà il futuro ct, che sia Spalletti, Conte o altri. Dopo la sconfitta interna contro l’Inghilterra e la vittoria in trasferta contro Malta nelle prime due giornate valide per le qualificazioni agli Europei 2024, l‘Italia è terza nel suo girone.

L’Italia a settembre affronta prima la Macedonia e poi l’Ucraina

Tra poco più di tre settimane gli azzurri torneranno in campo per le qualificazioni europee con un doppio impegno: sabato 9 settembre alla National Arena Todor Proeski di Skopje contro la Macedonia e il 12 settembre a San Siro contro l’Ucraina.

Qualificazioni Euro 2024, il calendario dell’Italia

1^ giornata: Italia-Inghilterra (23 marzo 2023) 1-2

2^ giornata: Malta-Italia (26 marzo 2023) 0-2

5^ giornata*: Macedonia del Nord-Italia (9 settembre 2023) L’Italia ha riposato durante la 3^ e 4^ giornata

6^ giornata: Italia-Ucraina (12 settembre 2023)

7^ giornata: Italia-Malta (14 ottobre 2023)

8^ giornata: Inghilterra-Italia (17 ottobre 2023)

9^ giornata: Italia-Macedonia del Nord (17 novembre 2023)

10^ giornata: Ucraina-Italia (20 novembre 2023)

Qualificazioni Euro 2024, Classifica GRUPPO ITALIA

Inghilterra: 12 punti (4 partite giocate, differenza reti +14)

Ucraina: 6 punti (3 partite giocate, dr +0)

ITALIA: 3 punti (2 partite giocate, dr +1)

Macedonia del Nord: 3 punti (3 partite giocate, dr -7)

Malta: 0 punti (4 partite giocate, dr -8)

Qualificazioni Euro 2024, il regolamento

I primi 20 posti per le squadre qualificate agli Europei 2024 saranno decisi dalla fase a gironi di qualificazione: le prime due classificate di ogni girone saranno qualificate direttamente alla fase finale della competizione, le ultime 3 nazionali che parteciperanno agli Europei 2024 verranno decretate dagli spareggi, determinati attraverso la UEFA Nations League 2022/23. Dodici squadre saranno selezionate in base alle loro prestazioni nella Nations League 2022/23: da regolamento dovrebbero partecipare agli spareggi le vincitrici dei gironi delle Leghe A, B e C (tra cui l’Italia, che in caso di flop nel girone avrebbe quindi un’altra possibilità per qualificarsi), ma nel caso in cui le prime classificate di ogni girone fossero già qualificate alla fase finale, allora saranno sostituite dalla squadra successiva meglio classificata nella loro Lega.

Se non ci sono abbastanza squadre non qualificate nella stessa Lega, si passa alla Lega successiva, fino ad arrivare alla Lega D. Gli spareggi si svolgeranno a marzo 2024: verranno sorteggiate 6 semifinali, che porteranno di conseguenza a 3 finali, che decreteranno le ultime 3 nazionali qualificate a Euro 2024.