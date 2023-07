Adesso è ufficiale: Sky Sport si aggiudica Euro 2024 e rilancia la sfida sui diritti tv e streaming

Si è atteso l’evento clou che precede l’estate televisiva, per amplificare con la potenza mediatica della presentazione dei palinsesti – in sé uno degli appuntamenti più intriganti di questa fase della stagione – e annunciare quello che rimette in gioco uno degli asset principali di Sky, lo sport e il calcio, in particolare.

Sarà infatti Sky Sport a trasmettere i prossimi Euro 2024, manifestazione continentale celebre, ambita e decisamente azzurra dopo la notte di Wembley che ha un riquadro speciale nella memoria degli italiani per via del successo azzurro.

Nella presentazione e nella nota diffusa a valle della presentazione ufficiale, è stata confermata l’acquisizione dei diritti degli Europei 2024 che saranno anche su Sky.

Dopo la conferenza stampa, che ha formalizzato il grande ritorno di Sky Sport su uno dei tornei continentali più strategici, la nota arrivata nelle caselle email dei redattori e dei giornalisti ha sintetizzato così la questione:

“Su Sky e in streaming su NOW sarà possibile assistere in diretta allo spettacolo di tutti i 51 match di UEFA EURO 2024, 20 dei quali in esclusiva live su Sky, in programma dal 14 giugno al 14 luglio in Germania”, si legge nella nota.

“La 17esima edizione del campionato europeo tornerà per l’occasione ad avere come punto di riferimento un solo Paese ospitante, dopo la versione itinerante di UEFA EURO 2020 che ha visto trionfare gli Azzurri di Mancini nel 2021 a Wembley. Caccia al trofeo continentale, con le migliori 24 squadre nazionali pronte a darsi battaglia in 6 gironi da 4 squadre ciascuno”.