Diritti tv: Juventus ma anche Inter e Milan cambiano ora di gioco, si scatena la bufera sul web

Una corsa a inseguimento le cui conseguenze non piacciono a tutti. La Lega Serie A sta cercando di strappare più soldi possibili dal rinnovo della vendita dei diritti televisivi. Non senza grossi sacrifici. A farne le spese come spesso è capitato, capita e capiterà sono sempre i tifosi. In principio fu lo spezzatino a rompere la sacralità della domenica.

Oggi si parla di addensare le big del campionato, Juventus in particolare ma anche Inter e Milan in un orario diverso dalla prima serata bensì farle giocare nel lunch time, alle 12.30. Una soluzione che sta facendo stornare per l’ennesima volta il naso ai puristi del calcio, sui social si è già scatenato il putiferio soprattutto perchè a essere maggiormente colpita da questo cambiamento sarà appunto la Juve. Vediamo più nel dettaglio cosa cambierà dalla stagione 2024/25.

Diritti tv, la Juventus giocherà di più alle 12.30: spiegato il motivo

Sono cominciate le trattative private della Lega Calcio per vendere i diritti TV della Serie A nel prossimo quinquennio 2024-2029. Il piatto piange e bisogna cercare di spremere il più possibile dalle varie piattaforme. Specie dopo che Sky, DAZN e Mediaset, all’apertura delle buste hanno offerto il “minimo sindacale” circa il 50% della cifra minima prevista dai club (1,15 miliardi di euro annui). Una miserie se paragonata alle cifre esorbitanti soprattutto della Premier che infatti in questo calciomercato sta facendo la voce grossa.

Secondo quanto riportato da Tuttosport nella trattativa dei diritti tv della Serie A all’estero la Lega starebbe pensando di far giocare le big del campionato, maggiormente nel classico lunch match, la slot delle 12.30 che potrebbe raddoppiare e che con i fusi orario alla mano, ha più seguito dall’altra parte del mondo. La Juve è la squadra più seguita in Serie A e per avere la possibilità di guadagnare di più dai contratti esteri per i diritti tv la Lega la farà giocare più spesso alle 12:30 di domenica.

Diritti tv: la Lega Serie A fanalino di coda all’estero

La Premier League ottiene 2,1 miliardi a stagione all’estero, la Liga spagnola 1,4. La Serie A è ferma a 300 milioni. Queste le cifre riportate da Tuttosport a giustificare il perchè della scelta della Lega A di far giocare Juventus, ma anche Inter, Milan e il Napoli campione in carica, maggiormente negli orari giornalieri, le 12.30 ma anche le 15 rispetto alle 18 e alle 20.30. «Nell’ottica di dare maggiore esposizione al campionato a livello internazionale», si legge nel bando.

Diritti tv, Juve alle 12.30: tifosi sul piede di guerra

La notizia di una maggiore e massiccia presenza della Juventus al fischio d’inizio delle 12.30 della domenica sta facendo storcere il naso a molti tifosi in rete. Al di là dell’orario un po’ scomodo nella centralità del giorno festivo, per molti in Italia ancora dedicato alla gita fuori porta, al pranzo in famiglia e quant’altro, in particolare i tifosi della Juve protestano per il fatto che proprio la Vecchia Signora sia chiamata in un certo senso e per l’ennesima, a detta loro, chiamata a risollevare le sorti del calcio italiano specie quest’anno dopo i tanti processi e la penalizzazione che ha estromesso la squadra di Allegri dalla Champions League.

Tanti i commenti di tifosi juventini che esprimono tutta la loro rabbia per la situazione: “Come al solito quando bisogna fare qualcosa per il calcio italiano si va dalla Juventus che poi è la prima a essere sempre vessata e penalizzata, do you remember?” scrive un tifoso; idem un altro: “Vergognoso quanto stanno facendo, ora vogliono sfruttare l’appeal della Juve dopo averla massacrata, io non mi abbono” e ancora: “Farci giocare alle 12.30 significa perdere tanti tifosi che la domenica la passano in famiglia, stanno facendo disaffezionare dal calcio”.

Inter spesso alle 12.30, Juve solo una volta: i numeri

Nell’ultima stagione la Juventus ha giocato solo una volta alle 12:30, nel finale di campionato, il big match di Bergamo con l’Atalanta. Addirittura la Roma non ha mai giocato il lunch match, mentre la stakanovista dell’ora di pranzo è l’Inter con ben 6 partite, il Milan 2, la Lazio 3.

Diritti tv: Juventus leader degli ascolti, Inter 2°

Nei giorni scorsi la Lega ha anche diffuso la classifica delle squadre che negli ultimi 9 campionato hanno registrato i maggiori ascolti tra quelle ovviamente con più presenze nel massimo campionato, vale a dire mai retrocesse in queste nove stagioni. Juve di gran lunga al primo posto unica a superare i 500milioni di telespettatori, davanti a Inter e Milan staccate. Ancor più dietro Napoli, Roma e Lazio.