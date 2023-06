Classifica ascolti TV della Serie A 2022-23: Juventus in vetta, Napoli quarto

La somma degli ascolti totali di DAZN e SKY delle venti squadre del massimo campionato italiano appena concluso

26-06-2023 17:00

In questi giorni l’assemblea della Serie A è chiamata a esprimersi sulle offerte per i diritti tv del nostro campionato. A proposito è interessante analizzare i dati degli ascolti tv (di DAZN e SKY) riportati da Calcio & Finanza, per stilare la classifica delle squadre che hanno tenuto più tifosi incollati allo schermo.

Juventus, Inter e Milan sul podio

Come era facilmente prevedibile, il podio delle squadre più seguite dai telespettatori è occupato dalle tre big del nord, ovvero le società che vantano più tifosi in tutta la Serie A. Sul gradino più ambito si posiziona la Juventus, che guarda tutti dall’alto al basso con i suoi 49.064.572 di spettatori totali, per una media di 1.291.173 a partita. Alle sue spalle troviamo le due società di Milano, con l’Inter (45.253.799 di ascolti totali e 1.190.889 di media) che vince di poco il derby meneghino con il Milan (45.052.791 totali e 1.185.600 di media).

Napoli ai piedi del podio, Sampdoria in top 10

Ai piedi del podio troviamo il Napoli campione d’Italia con 37.042.280 ascolti totali e 974.797 di media a partita. A chiudere la top 5 è invece la Roma, che vanta 32.973.726 spettatori totali, con una media di 860.730 a giornata. I giallorossi vincono il derby cittadino con la Lazio con un vantaggio di oltre 5 milioni di ascolti totali (27.318.896 il totale dei biancocelesti e 718.918 la media).

Al settimo posto si posiziona l’Atalanta (23.903.411 totali e 629.037 in media), mentre l’ottava piazza è occupata dalla Fiorentina (19.167.837 totali e 504.417 di media). Sorprende la Sampdoria, che – nonostante la pessima stagione vissuta, conclusasi con la retrocessione in Serie B – non ha mai visto mancare il sostegno dei suoi tifosi sia allo stadio, che davanti a un televisore. I blucerchiati, con 18.929.335 spettatori totali e 498.140 in media a giornata, si posizionano al nono posto in questa speciale classifica. A chiudere la top 10 delle squadre della Serie A con più ascolti tv troviamo il Torino (18.849.814 totali e 496.048 in media per i granata). Fanalino di coda è invece la Cremonese, che, con 13.561.906 di ascolti totali e 356.8902 di media, si colloca in ventesima e ultima posizione.