Diritti TV Serie A, Casini: "Speriamo le offerte siano più alte possibili"

Le dichiarazioni del presidente della Lega Serie A

26-06-2023 15:38

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha parlato di diritti tv a Radio Rai: “La prima fase si è chiusa con una fisiologica offerta bassa da parte degli operatori, che ora hanno aderito alla fase di trattativa privata di questa settimana ed è lì che capiremo se si riuscirà a chiudere a un prezzo che poi le squadre riterranno conveniente o no. Se non dovesse chiudersi, si aprirà una fase ulteriore di apertura delle offerte arrivate sul canale della Lega con un’ulteriore fase di negoziazione. Sotto il miliardo a stagione? Non ho la palla di vetro, speriamo sia più alta possibile”.