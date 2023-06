Gaffe in Polonia su coro anti-Juve colpa di google, l’autore del brano-parodia ora è una star

L’errore durante gli Europei di atletica nata da un risultato fornito dal motore di ricerca: Dj Redblack, che ha realizzato la versione anti-bianconera di “Sarà perché ti amo”, è primo in classifica

29-06-2023 13:14

Una gaffe nata per colpa di Google che trasforma un dj in una star. Dietro l’errore degli organizzatori degli Europei di atletica leggera di Chorzow, in Polonia, che durante la manifestazione hanno riprodotto all’interno dello stadio una canzone anti-Juventus allo stadio sarebbe nata da un errore del motore di ricerca. Errore che, però, avrebbe moltiplicato la fama di Dj Redblack, ovvero Agostino Carollo, il dj che ha creato quel brano remixando un celebre successo dei Ricchi e Poveri.

Il brano anti-Juventus parodia dei Ricchi e Poveri

“Sarà perché ti amo” è una delle canzoni italiane più note all’estero, soprattutto nell’Est-Europa, un brano simbolo che spesso viene suonato durante le manifestazioni sportive per catturare l’attenzione dei tifosi italiani sugli spalti e magari spingere tutto il pubblico a muoversi e ballare. Questo, a quanto pare, era l’intento anche degli organizzatori degli Europei di atletica leggera di Chorzow, che però hanno finito per suonare ben altra canzone allo stadio: un brano con la stessa melodia di “Sarà perché ti amo”, ma con parole totalmente diverse, volte a dileggiare la Juventus e i suoi tifosi. “Stringimi forte e stammi più vicino/ – si è sentito allo stadio – e chi non salta è un gobbo juventino!”.

Brano anti-Juventus, la gaffe nata da un errore di Google

L’errore è nato a causa di un errore nella valutazione dei risultati offerti dall’algoritmo di Google. Gli organizzatori cercavano una versione del brano dei Ricchi e Poveri, invece il motore di ricerca ha offerto loro il remix realizzato da Dj Redblack, nome d’arte di Agostino Carollo, dj nativo di Rovereto, tifosissimo del Milan, che per gioco si era divertito a cambiare le parole della celebre canzone in chiave anti-Juventus.

La fama improvvisa dell’autore del brano anti-Juventus

L’episodio ha causato un incidente diplomatico – alcuni atleti di fede juventina non l’hanno presa benissimo, per non parlare dei tifosi bianconeri sui social – ma ha aumentato esponenzialmente la fama di Dj Redblack. “Oggi è una delle canzoni più virali e di tendenza su Spotify, iTunes, TikTok e Instagram – ha commentato Carollo a L’Adige – quanto successo in Polonia è molto divertente e sono grato di questa gaffe, che ha lanciato in uno stadio una hit che spopola nelle discoteche. Tra l’altro, parlando di Polonia, mi hanno contattato dalla squadra di Cracovia per interpretare proprio questa canzone con loro. In quel Paese, d’altro canto, è ai vertici di tutte le classifiche”.