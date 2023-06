Coro anti-Juve alla premiazione dell’Italia campione d’Europa a squadre di atletica: dopo Tortu, intervento ufficiale della Federazione

La Federatletica ha deciso di rompere il silenzio sulla questione e ha deciso di scusarsi per gli atleti e non certo per la clamorosa gaffe, che imputa all'organizzazione della manifestazione

27-06-2023 15:56

Non poteva scivolare nell’oblio nell’arco di appena qualche ora quanto si è consumato, e sentito, a Chorzow durante la contestata premiazione degli azzurri che hanno intonato la versione anti Juve della celebre Sarà perché ti amo, dei Ricchi e Poveri.

Un caso internazionale che ha destato inevitabili polemiche, tra i tifosi bianconeri, che hanno palesato il proprio disappunto sui social. E indotto la Federazione a replicare.

Coro anti Juve di Tortu e compagni, il comunicato Fidal

Un errore non imputabile agli atleti azzurri, che hanno vinto l’oro nella competizione a squadre, ma che hanno comunque cantato domenica pomeriggio questo inno che doveva essere quanto di più distante dalla polemica e che, invece, l’ha innescata. Non ha lasciato indifferente neanche la Federazione, la quale nel pomeriggio di martedì ha diffuso una nota.

“Domenica pomeriggio, a Chorzow (Polonia), nel corso della premiazione della squadra azzurra, vincitrice dell’Europeo a squadre, l’organizzazione locale, tra le tante musiche diffuse all’interno dello stadio, ha inserito anche il celebre successo Sarà perché ti amo, in una versione contenente degli insulti ai tifosi di una nota squadra di calcio italiana”. Comincia così la nota ufficiale diffusa dalla Fidal – la Federazione Italiana di Atletica Leggera – in cui si scusa per i cori contro la Juventus intonati da alcuni atleti. “Ieri – continua la comunicazione -, il Comitato Organizzatore Locale, per il tramite dell’operatore addetto alle musiche utilizzate nello stadio Slaski, si è scusato per l’accaduto, chiarendo che la non comprensione del testo è risultata determinante nell’errore”.

L’episodio controverso: atleti cantano

La Federatletica, dunque, si scagiona dalla responsabilità della diffusione della canzone “incriminata”, in una versione che ha decisamente urtato i tifosi della Juventus soprattutto perché intonata, forse per leggerezza forse per superficialità, anche dai protagonisti di un Europeo esemplare per l’atletica azzurra.

Allo stadio di Chorzow in Polonia dove si sarebbe dovuta celebrare solo la storica vittoria del team italiano agli Europei di atletica, dagli altoparlanti del Silesian Stadium è partita la canzone dei Ricchi e Poveri “Sarà perché ti amo” in una versione diversa da quella originale, una variante anti juventina cantata anche da Tortu e compagni. “Stringimi forte e stammi più vicino, e chi non salta è un gobbo juventino“, il passaggio reputato fastidioso e di fatto all’origine della polemica. Un errore che ha scatenato i social, tra l’altro.

Le scuse della Fidal per gli atleti

Insomma, la Fidal si scusa per gli atleti italiani che hanno intonato il coro anti juventino e non certo per la scelta effettuata, sottolinea, dall’organizzazione.

“La Fidal, pur ribadendo la totale estraneità rispetto all’accaduto, ha verificato che alcuni suoi atleti, in un momento di comprensibile euforia, e certamente senza fini diversi dalla mera esultanza per lo storico momento vissuto, hanno partecipato al coro. In ragione di questo, anche la Federazione Italiana di Atletica si scusa con quanti si fossero sentiti offesi dai fatti”.

La versione di Tortu

Dichiarazioni esplicite che, a una rilettura, mettono una certa distanza anche dalle affermazioni a caldo rilasciate da Filippo Tortu che – noto tifoso della Juventus – non aveva avvertito l’intento e la provocazione in quell’episodio declassandolo al rango di incidente di percorso, da attribuire a un errore da parte degli addetti dell’organizzazione.

“Il coro anti-Juve? L’ho sentito e l’ho cantato anche io anche se sono gobbissimo…”, ha commentato il campione.

Una non polemica, secondo il campione olimpico che, però, la federazione ha avvertito l’urgenza di arginare e di spegnere la polemica che ancora adesso non manca di scaldare una parte dei social e della tifoseria.

