Atletica, Tortu sul coro anti Juve: “Non mi sembrava nemmeno una polemica da fare”

Il velocista italiano commenta la polemica: “L’ho sentito e l’ho cantato anche io anche se sono gobbissimo, vivo tutto l’anno lo sfottò”

26-06-2023 23:15

Nel corso degli ultimi giorni hanno destato diverse polemiche il coro contro la Juve cantato dalla squadra di atletica italiana. Gli azzurri, che per la prima volta sono saliti sul gradino più alto del podio, hanno alimentato le polemiche dei vari tifosi. Filippo Tortu, juventino, è tornato sull’episodio ed ha dichiarato: “L’ho sentito e l’ho cantato anche io, anche se sono gobbissimo. Non mi sembrava nemmeno una polemica da fare. Eravamo lì con un amico interista, un romanista e uno napoletano, ci siamo abbracciati e abbiamo cantato anche quello”.

Prosegue poi ancora il velocista italiano: “Non è colpa nostra e loro non sapevano nemmeno che fosse così. Ci abbiamo riso sopra, io vivo tutto l’anno lo sfottò, fa parte del calcio. La squadra? A me piace a prescindere e spero che Allegri rimanga. Vediamo questo trambusto che c’è stato, secondo me tutto si metterà a posto bene per l’anno prossimo” riporta Tuttomercatoweb.