Giochi Europei, Italia campione: il caso Tamberi rovina l'impresa storica

Dopo il trionfo ai Giochi Europei è scoppiata la polemica tra Tamberi e il presidente Fidal Mei, il tutto a causa della mancata partecipazione dell'azzurro al Golden Gala.

25-06-2023 19:06

Debutto stagionale impeccabile per Gianmarco Tamberi, che ai Giochi Europei non ha deluso le aspettative. Il campione olimpico in carica del salto in alto ha vinto l’oro con la misura di 2.29, fallendo quella di 2.34. Il capitano azzurro ha contribuito così a regalare all’Italia il primo storico titolo della Coppa Europa ma, dopo la sua prestazione, è scoppiata la polemica.

Le parole di Tamberi

Ai microfoni della Rai, Gimbo Tamberi si è tolto qualche sassolino dalla scarpa dopo l’oro: “Fino all’ultimo non sapevo se venire, ma mi sono sentito in dovere da capitano per portare più punti possibili. Ieri prima di dormire ho guardato la classifica per vedere dov’eravamo e mi sono sentito in dovere di vincere e fare punti. Ottimo inizio di stagione per le sensazioni che ho avuto, non ho voluto rischiare. Complimenti a tutti, una squadra pazzesca. Il debutto più bello? È uno dei migliori perché era uno di quei titoli che mi mancava insieme ai Mondiali outdoor. Ho una condizione fisica pazzesca al momento, tra elasticità e velocità. Sto aggiustando delle cose, non ho problemi fisici e sono molto fiducioso”.

Tamberi: “Non invitato al Golden Gala”

Tamberi attacca la Fidal: “Volevo iniziare al Golden Gala, ma non ho ricevuto l’invito e forse con questa vittoria capiranno che il capitano, nonostante i 31 anni, c’è ancora e può dire la sua. Mi è dispiaciuto, forse la mia presenza non era gradita e alla fine mi sono sentito di non andare comunque. Non stiamo qui a disquisire, mi sarebbe piaciuto moltissimo essere presente. I motivi per cui non ho gareggiato sono molteplici, ma non mi hanno nemmeno invitato. Questo è un piccolo segnale per chi non credeva più in me. Mi sono pure tagliato la barba per sembrare più giovane…”.

Mei: “Uscita fuori luogo”

Subito dopo è arrivata pronta la risposta del presidente della Fidal Stefano Mei, che non ha preso bene l’uscita di Tamberi: “Dopo aver vinto una gara straordinaria come quella di oggi, penso che l’ultima cosa che dovrebbe fare Gimbo è tornare a parlare di una gara che non ha avuto problemi: ha fatto una trattativa con l’organizzazione, non è andata a buon fine, e lui non è venuto a saltare al Golden Gala. Sembra che si stia mettendo nella fila di chi non è stato invitato, mi sembra fuori luogo. Ha chiesto troppo? Prosaico parlare di soldi. Gimbo Tamberi dimostra in gara di essere mostruoso ma è una polemica fuori luogo in un momento del genere. Se un campione olimpico fa una caduta di stile bisogna dirlo anche se è campione olimpico. Ha sporcato un po’ una vittoria meravigliosa“.