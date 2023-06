Tamberi difende Marcell Jacobs: "Non è facile per lui"

L'azzurro del salto in alto si è soffermato sul momento no di Marcell Jacobs

20-06-2023 14:10

Gianmarco Tamberi ha condiviso la notte del suo oro olimpico con Marcell Jacobs. Proprio per questo non dimentica lo sprinter azzurro che non sta vivendo un periodo semplice. Tamberi ne ha parlato quando questa mattina ha annunciato che farà parte del team azzurro agli Europei a squadre di Chorzow, in Polonia, in programma da venerdì 23 a domenica 25 giugno.

Il sostegno di Tamberi per Jacobs

Non è mancato così il sostegno di Gianamarco Tamberi per l’amico Marcell Jacobs. Quest’ultimo è di nuovo ai box alle prese con l’ennesimo problema di natura fisica. “So che Marcell (Jacobs, ndr) non ha passato un bel periodo ed è stato attaccato sui social, qualsiasi cosa non è proprio in linea con il percorso ideale, può essere soggetto a critiche, non è facile per lui gli sono vicino e gli ho scritto”. E poi l’incoraggiamento: “Deve continuare, purtroppo ha avuto degli infortuni e questo capita. Le frecciatine arrivate dai suoi avversari non aiutano, ma questo ci fa venire voglia di gareggiare ancora di più. Sono convinto che se trova l’equilibrio giusto può tornare. Mi dispiace per l’assenza di Marcell a Cracovia ma Ceccarelli lo sostituirà, sono sicuro che sarà una squadra super competitiva. Posso capire Marcell quando starà bene dimostrerà di essere pronto per tutti”.

Tamberi torna in gara

Se a Cracovia non ci sarà Jacobs ci sarà invece Tamberi. L’azzurro che non gareggia da settembre. L’oro, la scorsa estate agli Europei, ha confermato, in extremis la sua presenza per gli Europei a squadre di Chorzow, in Polonia, in programma da venerdì 23 a domenica 25 giugno. “Una grande emozione rientrare subito in maglia azzurra, mi dà la carica giusta per iniziare come si deve. Debuttare in una gara di questo tipo è una scommessa, per il particolare regolamento dell’evento che prevede l’eliminazione al quarto errore complessivo. Quando ho ricevuto la chiamata nei giorni scorsi, mi sono preso un po’ di tempo per decidere ed ero stato iscritto come riserva. Ma l’allenamento di tecnica svolto ieri è andato discretamente bene e quindi ho detto alla Federazione che ero disponibile”. Domenica alle 15.30 Tamberi sarà in pedana al posto di Stefano Sottile.

Come sta Jacobs

Jacobs, dopo essere tornato in gara nella quarta tappa di Diamond League a Parigi con un deludente settimo posto è nuovamente alle prese con problemi fisici. Non ci sarà quindi in Polonia e non si hanno notizie o date certe sul suo rientro. Nella nota condivisa dalla Fidal si spiga: “all’atleta è stata diagnosticata una condizione di flogosi perineurale con stasi vascolare dell’emergenza dello sciatico a livello del forame ischiatico della coscia destra situazione determinata molto probabilmente da una trazione muscolare del piriforme”.