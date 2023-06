Europei: Jacobs salta Campionato Europeo a squadre in Polonia

D’accordo con la federazione seguirà ancora un lavoro specifico per poi puntare ai Mondiali di agosto

13-06-2023 19:15

Marcell Jacobs salta le gare del Campionato Europeo a squadre, in programma dal 23 al 25 giugno a Chorzow (Polonia). La decisione è stata presa insieme alla direzione tecnica delle squadre nazionali azzurre. Il vincitore dei 100 metri e della 4×100 a Tokyo 2020 ha una “condizione di flogosi perineurale con stasi vascolare dell’emergenza dello sciatico a livello del forame ischiatico della coscia destra situazione determinata molto probabilmente da una trazione muscolare del piriforme”, come riferito dai medici della Federazione. Proprio sulla base di questo gli stessi medici hanno concordato che lo sprinter in forza alle Fiamme Oro necessita ancora di “ulteriore tempo per le cure e l’allenamento specifico, fino a completa risoluzione del problema”. Una linea cautelativa per giungere con Jacobs pienamente recuperato in occasione dei Mondiali previsti a Budapest (Ungheria) dal 19 al 27 agosto 2023.