Jacobs: Mei, “dobbiamo stargli vicino”

Il presidente della Fidal fiducioso sulle possibilità di ripresa dell’azzurro, che anche negli anni passati in questo periodo non brillava

15-06-2023 16:04

Stefano Mei (presidente della Fidal) ha commentato all’Ansa la delicata situazione di Marcell Jacobs. L’azzurro, come già noto, non partirà insieme ai compagni di nazionale per i Campionati Europei a squadre. “Bisogna stargli vicino – ha affermato – Fare un’exploit come il suo ti porta in un’altra dimensione. Un’atleta per far bene deve essere il più spensierato possibile”. Ma dopo Tokyo le cose per lui non sono andate per nulla bene. “Abbiamo detto che il 2022 è stato negativo – ha affermato Mei –, ma ha vinto i Mondiali con record europeo nei 60 e gli Europei. I Mondiali sono la perla che gli manca, è chiaro che si vuol vincere quello. Ma se come lo scorso anno non corre al Golden Gala e ha problemi a maggio-giugno e poi mi porta in estate a quello che ha fatto negli ultimi due anni allora ci sta”.