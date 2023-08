Addio Mancini, per Spalletti in azzurro manca ok De Laurentiis: il web si spacca

La Figc sta cercando di evitare di dover pagare la clausola al Napoli, sui social si scatena la polemica: ha torto o ha ragione il patron azzurro?

Il nome c’è ed è quello di Luciano Spalletti. Il presidente della Figc Gravina ha subito pensato al tecnico scudettato per sostituire il dimissionario Mancini. La candidatura di Antonio Conte, l’altro allenatore in pole, resta ma è subordinata al fallimento della trattativa con l’ex Napoli ma cosa manca per il sì? Solo l’ok di De Laurentiis.

De Laurentiis chiede rispetto clausola per liberare Spalletti

Nell’estate delle pec calde (con una pec il Napoli aveva fatto sapere a Spalletti di esercitare l’opzione per il rinnovo di contratto e con una pec Mancini ha informato la Figc di volersi dimettere) c’è il nodo-clausola sul tecnico di Certaldo. Quando Spalletti ha chiesto a De Laurentiis di lasciarlo libero, è stato costretto a firmare un patto-clausola di oltre 3 milioni per evitare che subito potesse andare ad allenare una rivale degli azzurri.

I legali della Figc al lavoro per non pagare

Soldi che ora De Laurentiis vorrebbe dalla Figc per consentire a Spalletti di allenare l’Italia. I legali di via Allegri stanno studiando le carte e l’impressione è quella che si tratti di una clausola di non concorrenza e la Nazionale non può essere considerata una concorrente della formazione di Garcia: su questo tasto Gravina picchierà per arrivare alla fumata bianca nell’arco di 24-48 ore.

Intanto il mondo del web commenta il braccio di ferro con De Laurentiis. Fioccano le reazioni: “Gravina se vuole Spalletti DEVE pagare la clausola. Allora a che serve inserire le clausole? Come si e’ dato da fare per i suoi amici juventini, si dia da fare per pagare la clausola” oppure: “La caduta di stile è che un signore come Spalletti vada a cena con quel subumano di Gravina” e anche: ” Se Adl riesce a prendere i soldi anche da Gravina è un mito…”…”, oppure: “Adl andrebbe contro lo scopo della clausola. È nell’interesse di De Laurentis liberare Spalletti per la nazionale”

I tifosi si dividono sulla mossa di De Laurentiis

C’è chi osserva: “se la FIGC vuole Spalletti provasse a mediare con Adl sulla clausola (magari per farla abbassare), ma è giusto che paghi la penale” e poi: “La Figc deve pagare fino all’ultimo euro non ha mai tutelato il Napoli, quindi deve cacciare i soldi” e ancora: “La clausola contempla anche l’eventuale chiamata della nazionale, altrimenti sarebbe stata esclusa questa eventualità. Se viene la fjgc paga la clausola come tutti”

Il web è un fiume in piena: “Le cadute di stile di De Laurentiis sono innumerevoli; questa non farebbe meraviglia…” e anche: “De Laurentis difende il proprio brand, ma soprattutto difende i tifosi napoletani denigrati in tutti gli stadi senza che la figc abbia mai fatto qualcosa per evitare il razzismo dilagante!” e infine: “Se ci credi in Spalletti (ottimo allenatore), paghi e zitto”