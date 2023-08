Mondiali donne: bacio rubato, Jenni rompe il silenzio, ecco cosa chiede

La campionessa del Mondo si espone in merito alla scabrosa questione: subentra anche la FutPro: sempre più debole la posizione di Luis Rubiales

24-08-2023 11:40

Jenni Hermoso si è esposta riguardo lo spiacevole episodio che l’ha vista coinvolta per mano del presidente della Federcalcio iberica Luis Rubiales. Dopo le numerose denunce e la marea di critiche subentrate in seguito al bacio rubato ai danni della giocatrice spagnola, è arrivata anche la reazione dell’attaccante del Real Madrid. Ecco, dunque, che è giunta la richiesta da parte del sindacato delle giocatrici circa un severo provvedimento nei confronti di Rubiales.

La richiesta della FutPro

La richiesta della FutPro e di Jenni Hemoso non lascia spazio ad alcun dubbio. Il sindacato e la stessa giocatrice, tramite una nota ufficiale da parte dell’associazione presieduta da Amanda Gutierrez, hanno esposto la richiesta alla RFEF di adottare le giuste misure per Luis Rubiales al fine di tutelare i diritti e la dignità di ogni calciatrice.

Di lì a poco, anche il post dell’attaccante del Real Madrid: “Io e il mio sindacato delle giocatrici stiamo lavorando affinché atti come quelli a cui abbiamo assistito non restino impuniti, siano sanzionati e vengano adottate le misure necessarie per tutelare i calciatori da azioni che riteniamo inaccettabili”.

Jenni Hermoso e il bacio di Rubiales: cosa è successo

Facendo un breve passo indietro, si risale alla finalissima dei Mondiali femminili tra Spagna e Inghilterra. Le iberiche hanno avuto la meglio grazie alla rete decisiva di Carmona che ha regalato la prima storica Coppa del Mondo a tutte le sue compagne. Nel momento della premiazione, il presidente della Federcalcio Iberica Luis Rubiales ha sconvolto tutti con un bacio del tutto inaspettato sulle labbra di Jenni Hermoso. Il gesto non ha potuto che suscitare una valanga di polemiche.

La Liga Spagnola femminile chiede le dimissioni di Rubiales

Nonostante le scuse da parte di Luis Rubiales, gli organi competenti si stanno muovendo al fine di riservargli i giusti provvedimenti. Ora che sono arrivate le richieste da parte di Jenni Hermoso e della FutPro, la posizione del numero uno della Federcalcio iberica è sempre più in bilico.

Di fatto, è arrivata anche la forte richiesta della Lega spagnola di calcio femminile, che ha esplicitamente sollecitato la questione richiedendo le dimissioni di Rubiales tramite una nota ufficiale pubblicata sui social.