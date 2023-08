Mondiali donne: bacio rubato, interviene mamma giocatrice, polemica infinita

Dopo le scuse di Rubiales, continua la polemica riguardo il bacio rubato tra il presidente della Federcalcio iberica e la giocatrice spagnola Hermoso

22-08-2023 11:24

Si continua a parlare dei Mondiali femminili. Nonostante il torneo iridato sia giunto al termine nella giornata di domenica 20 agosto, con la prima vittoria storica della Spagna allenata dal ct Jorge Vilda, continuano a tener banco alcune questioni extra-campo. Una finale di Coppa del Mondo che ha suscitato molteplici emozioni, con alcune anche poco piacevoli. Il riferimento va a ciò che è avvenuto durante la cerimonia di premiazione tra il presidente della Federcalcio iberica, Luis Rubiales, e la giocatrice Jenni Hermoso.

Il bacio tra Rubiales ed Hermoso: ecco cosa è successo

Ciò che è avvenuto durante la premiazione della Spagna ha scatenato una bufera. Di fatto, il numero uno della Federcalcio iberica, Luis Rubiales ha afferrato il volto dell’attaccante spagnola Jenni Hermoso rubandole un bacio. Una scena che ha lasciato subito discutere, insieme ad altri rumors circa qualche “toccata” ricca di enfasi ad altre calciatrici.

Azioni che non hanno impiegato molto a essere oggetto di dibattito, scatenando il web con termini legati al sessismo e all’arroganza. Un’azione, quella del bacio, che ha chiaramente suscitato una reazione della giocatrice Hermoso: “Non mi è piaciuto”, ha dichiarato l’attaccante spagnola dopo lo spiacevole episodio.

Bacio rubato, ecco le dichiarazioni della mamma di Hermoso

Dopo le dichiarazioni di Morace e della ministra Montero, sono arrivate anche le scuse dello stesso Luis Rubiales. “É stato senza malafede in un momento di massima effusione. Devo scusarmi e imparare da questo”, ha dichiarato il numero uno della Federcalcio Iberica. Ma le polemiche non sono terminate qui.

Infatti, è arrivata anche la reazione della madre di Jenni Hermoso, Marisol Fuentes, che ha rilasciato una breve ma concreta dichiarazioni a TVE. “Bisogna vedere che sono campioni del mondo, il resto non è importante”. Queste le parole del genitore che è dunque apparsa per nulla preoccupata dopo il tanto discusso episodio.

Episodi simili nel calcio femminile

Episodi del genere non sono più una novità nel calcio femminile. E anche durante questo Mondiale femminile, oltre al bacio rubato tra Rubiales ed Hermoso, non sono mancate le accuse riguardo gli abusi sessuali. Basti pensare al ct dello Zambia, Bruce Mwape, accusato per molestie nei confronti delle sue giocatrici finendo sotto stretta osservazione della Fifa.

Lo stesso allenatore, di fatto, costringeva le sue ragazze ad andare a letto con lui, senza la possibilità di opporsi. La dimostrazione, l’ennesima, che nel calcio femminile situazioni di questo genere siano oramai radicate.