Mondiali femminili, bacio rubato: arrivano le scuse ma in Spagna tuonano "molestia e violenza"

Infuriano ancora le polemiche in Spagna per il bacio che di forza il presidente della Federazione Luis Rubiales ha dato alla calciatrice spagnola Jennifer Hermoso durante la cerimonia di premiazione dei Mondiali femmilini. Carolina Morace: "E' una molestia"

21-08-2023 16:31

Non si placano le polemiche per il bacio sulla bocca che il presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, ha dato alla calciatrice Jenni Hermoso durante la premiazione per la vittoria della Spagna ai Mondiali femminili grazie all’1-0 in finale sull’Inghilterra. Le immagini del gesto in diretta tv sono diventate virali sui social. Ma ancor peggio l’eco che la questione ha avuto a livello nazionale e internazionale. In Spagna e non solo si parla apertamente di esempio di “molestia, violenza sessuale sulle donne”.

Il bacio del presidente Rubiales a Jenni Hermoso: cosa è successo

La Spagna ha appena vinto i Mondiali di calcio femminili. Alla fine di una finale molto tirata le furie rosse hanno avuto la meglio sull’Inghilterra. Durante la cerimonia di premiazione il presidente della federazione spagnola Luis Rubiales si è permesso di dare a sorpresa un bacio sulla bocca alla giocatrice Jenni Hermoso, prendendole il volto con forza mentre si congratulava con lei, baciandole le labbra con vigoria. Un gesto sicuramente inaspettato, un po’ da tutti, dalla calciatrice in primis, al di là dei tentativi di minimizzare e ironizzare fatti poi negli spogliatoi. E che ha scatenato e sta ancora scatenando un mare di polemiche. Da più parti si è gridato alla “molestia, violenza sessuale sulle donne”.

In Spagna la ministra delle pari opportunità: “Violenza sessuale!”

Non ha avuto mezze misure nel condannare l’accaduto un po’ tutto la Spagna, specialmente la politica è scesa in campo insieme a diverse donne di spicco della scena socio-politica. A nome di tutte le parole della ministra ad interim delle Pari opportunità della Spagna, Irene Montero che ha tuonato:

“Considero l’accaduto una forma di violenza sessuale. Non diamo per scontato che il bacio senza consenso sia qualcosa che accade. È una forma di violenza sessuale che noi donne subiamo quotidianamente e che finora è stata invisibile”.

In Italia Carolina Morace: “E’ molestia, Rubiales si dimetta”

Non ha avuto parole tenere per il numero uno della Federazione Spagnola, Carolina Morace, leggenda e bandiera del calcio femminile italiano da sempre in prima linea per la difesa dei diritti delle donne, in campo e fuori ha dichiarato con toni forti a LaPresse:

“Quello che ha fatto Rubiales è una molestia. Un bacio in bocca non richiesto, in diretta tv, prevede l’attivazione dello stesso protocollo anti violenza della Federazione Calcio Spagnola. Sono necessari provvedimenti seri e immediati. Atteggiamenti del genere non sono tollerabili e non ci sono giustificazioni. L’atleta ha dichiarato di non aver gradito il gesto, cui non ha avuto il tempo e il modo di sottrarsi. Le dimissioni di Rubiales sono necessarie e, se non arriveranno, e’ giusto che gli sponsor risolvano i contratti pubblicitari in essere con la Federazione Calcio Spagnola”.

Bacio a Jenni Hermoso, Rubiales chiede scusa

Non sono tardate le scuse del protagonista del “gestaccio”, il presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales che dopo aver provato a stigmatizzare e minimizzare derubricando l’episodio e le polemiche scaturite a “semplici idiozie”, nel tentativo tardivo e finora abbastanza vano di recuperare un po’ di credibilità ha chiesto scusa per quello che ha fatto: