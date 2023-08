Mondiali femminili, bacio rubato dal presidente della Spagna campione a Jenni Hermoso: è scandalo

Polemiche in Spagna per gli atteggiamenti inopportuni del presidente federale Luis Rubiales dopo il trionfo mondiale, sotto gli occhi di Infantino e della regina Letizia.

20-08-2023 20:14

La gioia e lo scandalo. Fuori programma al termine della finale dei Mondiali femminili, che ha laureato la Spagna campione per la prima volta grazie all’1-0 sull’Inghilterra. Durante la cerimonia di premiazione il presidente della Federcalcio iberica, Luis Rubiales, ha afferrato il volto di Jenni Hermoso, una delle protagoniste della storica impresa, e l’ha baciata sulla bocca. Apriti cielo. Il gesto, immortalato durante la diretta tv, è diventato immediatamente virale sui social. Scatenando polemiche roventi.

Il bacio di Rubiales sotto gli occhi di Infantino e della regina Letizia

Alla cerimonia di premazione, insieme a Rubiales (che, a differenza del collega italiano Gravina, ha seguito sin dall’inizio l’avventura mondiale della sua nazionale), erano presenti il presidente della Fifa, Gianni Infantino, la regina di Spagna Letizia e l’Infanta Sofia. Tutti e tre si sono “limitati” a stringere la mano alle calciatrici della squadra campione, Rubiales invece si è spinto oltre. Alcune testate spagnole sottolineano come il numero uno della Federcalcio di Madrid non solo abbia baciato sulla bocca Hermoso, ma abbia anche “toccato” con eccessiva enfasi altre calciatrici. Lanciata anche una petizione per chiedere le immediate dimissioni dell’alto dirigente.

Le parole di Hermoso dopo il bacio: “Non mi è piaciuto”

Della questione ha parlato, durante i festeggiamenti, la stessa Jenni Hermoso che, pur esibendo un largo sorriso, ha puntualizzato: “Però non mi è piaciuto”. Dichiarazione che ha gettato benzina sul fuoco delle polemiche, scatenando i commenti risentiti di tantissimi appassionati e appassionate sui social. Sessismo, arroganza, ignoranza, brutalità: questi i termini ripetuti più e più volte a proposito dell’atteggiamento inopportuno del presidente. Qualcuno ha tirato in ballo un altro celebre bacio, quello di Sara Carbonero a Iker Casillas dopo il primo trionfo mondiale della Spagna, stavolta tra i maschietti. Risultato: polemiche triplicate.

Jenni ha hablado del beso de Rubiales. 💬 “Eh, pero no me ha gustado”. 🎥 @Jennihermoso pic.twitter.com/yj8h1p3r5W — Relevo (@relevo) August 20, 2023

Altro scandalo: l’annuncio di Rubiales negli spogliatoi

Non è finita, però. Negli spogliatoi della Spagna campeon, Rubiales ha fatto un doppio annuncio. E se il primo ha scatenato l’entusiasmo delle sue giocatrici – “il premio per la vittoria? Un viaggio a Ibiza” – il secondo ha lasciato tutte di stucco: “Sull’isola si festeggiano le nozze di Jenni Hermoso e Luis Rubiales“. Probabilmente, solo un modo per sdrammatizzare e per spegnere le polemiche scatenate dal bacio di qualche minuto prima. Ma che, a quanto pare, non ha sortito gli effetti sperati.

Spagna campeon tra fronde anti Ct e polemiche continue

Che fosse un Mondiale turbolento per la Spagna, per la verità, lo si era capito anche nelle scorse settimane, con la squadra protagonista di una rivolta più o meno manifesta nei confronti del discusso commissario tecnico Jorge Vilda. Nonostante le polemiche, le Furie Rosse sono riuscite a conquistare il titolo, griffato dal gol di Cardona contro l’Inghilterra. Neppure il trionfo, però, ha spento tensioni e recriminazioni, alimentate dal bacio e dagli atteggiamenti un po’ troppo focosi del presidente Rubiales.