Caso Rubiales, minacce alla compagna di Isco: aveva difeso Jenni Hermoso

Minacce alla compagna di Isco, l'attrice Sara Sálamo, in seguito alla pubblicazione di un messaggio di sostegno a Jenni Hermoso nella spinosa vicenda del bacio rubato.

26-08-2023 18:00

Non si placano le polemiche attorno a Luis Rubiales. Il caso che riguarda il presidente della federcalcio spagnola, reo di aver baciato senza consenso Jenni Hermoso durante la cerimonia di premiazione per il trionfo mondiale delle Furie Rosse, continua a tenere banco. In Spagna, soprattutto, l’opinione pubblica è spaccata letteralmente in due: c’è chi sta con Rubiales e chi invece no. Chi si è subito schierata a favore della Hermoso e più in generale delle donne è una coppia di vip, dal grande seguito nella penisola iberica.

La solidarietà di Isco e della compagna a Jenni Hermoso

Isco, ex centrocampista del Real Madrid oggi al Betis Siviglia, e la sua compagna Sara Sálamo, attrice e modella, hanno diffuso un messaggio sui social di sostegno alla calciatrice: “Siamo con te. Non un passo indietro. Per fortuna è tutto registrato. Se non fosse stato così, sarei sembrata ‘isterica’, ‘esagerata’. Stiamo facendo la differenza. Un mondo meno abusivo ed egualitario è possibile”. Un messaggio che, però, ha scatenato aspre reazioni.

Minacce a Sara Sálamo per il post sul caso Rubiales

La stessa Sálamo ha denunciato di aver ricevuto minacce in seguito alla diffusione del messaggio. Raccapricciante, in effetti, il contenuto di alcuni “commenti”, tra cui questo: “Un’altra che dovrebbe essere uccisa e gettata nel fiume”. Lady Isco ha a sua volta minacciato gli haters di rivolgersi alle forse dell’ordine: “Vediamo quando arriverà il momento di rintracciare tutti gli IP e di smettere di permettere questo tipo di aggressioni e minacce, anche se virtuali”.

Isco e Sara Sálamo da anni nel mirino degli haters

Nata nelle Canarie, Sara Sálamo fa coppia fissa con Isco da alcuni anni e già in passato era finita nel mirino degli odiatori seriali: alcuni, infatti, le “rinfacciavano” le cattive prestazioni di Isco, soprattutto ai tempi in cui giocava nel Real. Un leit-motiv purtroppo ricorrente: si pensi alle recenti critiche a Melissa Satta dopo i ko di Matteo Berrettini. Altri veleni l’attrice se li era attirati, sempre dai tifosi dei Blancos, dopo aver rivelato di aver sempre simpatizzato per l’Atletico. Adesso le minacce dei sostenitori di Rubiales, che pure è stato appena sospeso per 90 giorni dalla Fifa.