Isco si offre sul mercato e rivela: "Monchi mi aggredì nello spogliatoio"

Dopo cinque anni di silenzio, Isco vuota il sacco: “Monchi? Voleva che lasciassi Siviglia. Gli ho detto che è un bugiardo e lui mi ha attaccato afferrandomi per il collo”

18-07-2023 09:47

Dopo cinque anni di lunghissimo silenzio, Isco torna a parlare. L’ex Real Madrid lo fa ai microfoni del quotidiano spagnolo Marca, raccontandosi a 360 gradi e svelando gustosi retroscena come la furibonda lite con Monchi, ex ds della Roma. Attualmente svincolato, il 31enne centrocampista offensivo sta lavorando sodo per trovare una nuova squadra con cui rilanciarsi. Che ci sia l’Italia nel suo futuro?

Dall’ascesa al declino: Isco a caccia di una squadra

Cinque volte campione d’Europa e quattro volte campione del mondo, sempre col Real Madrid. Una bacheca di oltre titoli per il trequartista classe 1992 di Benalmádena, che, a un certo punto della carriera, era uno dei giocatori più in vista del pianeta. Poi il declino. Tra i blancos ha trovato sempre meno spazio, prima di finire definitivamente ai margini. La scorsa estate, da svincolato, il trasferimento a Siviglia, ma non è andata affatto come sperava. E a dicembre il suo rapporto col club andaluso si è interrotto prima del tempo. Oggi cerca una nuova sistemazione: Genoa, Fiorentina, Atalanta e Roma potrebbero farci un pensierino.

Cinque anni lontano dai riflettori: la spiegazione di Isco

Nell’ultimo lustro Isco non si è mai concesso alla stampa. Mai. Ha scelto il profilo basso, lontano dai riflettori. “Ho cercato di passare inosservato – ha spiegato nella lunga intervista concessa a Marca -. Ultimamente non mi trovavo a mio agio davanti ai giornalisti, perché molte delle cose pubblicate neppure sono vere. E feriscono. Non ho voluto rispondere ai pettegolezzi, e forse ho sbagliato. Sono successe tante cose: alcune per colpa mia, altre no”.

La scelta di andare a Siviglia grazie a Lopetegui

Isco ha deciso di ripartire dal Siviglia, dopo essere stato chiamato da Lopetegui. “Avevo offerte dall’Italia, ma ho scelto Siviglia perché Lopetegui era uno degli allenatori con cui mi sono trovato meglio in carriera. Insomma, era un’opportunità molto bella per me, dopo la fine dell’avventura col Real Madrid”.

Isco e l’improvvisa rottura col Siviglia a dicembre

Lo spagnolo racconta che dopo l’esonero di Lopetegui e l’arrivo in panchina di Sampaoli ha “notato diverse stranezze all’interno del club a ridosso del mercato invernale. Hanno chiamato il mio agente per trovarmi una sistemazione altrove, senza parlarne prima con me. Quando l’ho saputo, sono andato direttamente da Monchi (ds del Siviglia, ndr) e gli ho detto: ‘Sono a tua disposizione, ma sii onesto con me’. E dopo quella conversazione tutto è andato storto”.

La furibonda lite con Monchi, ex ds della Roma

“Monchi – continua il calciatore – raccontò che volevo andarmene, cosa non vera. Iniziò a chiamare tutti i giorni sia me sia il mio avvocato, molestandoci per firmare la risoluzione. Allora sono andato di nuovo a parlargli e gli ho detto: ‘Guarda Monchi, non sei sincero con me. Io voglio restare e tu continui a dire che voglio andarmene’. Quando, dopo un allenamento gli ho detto che era la persona più bugiarda che mi fosse capitata di incontrare nel mondo del calcio, mi ha aggredito. È venuto verso di me e mi ha afferrato per il collo: la security ha dovuto separarci. A quel punto, non potevo più rimanere a Siviglia, nonostante lì mi trovassi molto bene”.

Isco lavora sodo per rimettersi in gioco

A gennaio sembrava fatta con l’Union Berlino, poi è saltato tutto. Ora, però, Isco vuole tornare a giocare. “Ho voglia di iniziare una nuova esperienza, di sposare un nuovo progetto. Voglio solo giocare a calcio, divertirmi, dimostrare che posso ancora tanto. Soprattutto, intendo lasciarmi alle spalle le brutte esperienze che ho avuto e concentrarmi solo su quelle belle che verranno. Sono pronto”.