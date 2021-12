Nainggolan: "Monchi, un uomo finto"

28-12-2021 20:14

L’ex centrocampista della Roma Radja Nainggolan in un’intervista a TeleRadioStereo è tornato a parlare del suo addio alla Roma: “Quando è arrivato il nuovo ds Monchi sembrava mi volesse bene ma poi con me si è comportato male. Io gli uomini finti non li saluto volentieri. A Roma era arrivato questo signore che penso abbia voluto vendere tutti giocatori presi da Sabatini, così io, a malincuore, penso di aver fatto la scelta giusta”.

“Ogni tanto riguardo qualche video con la maglia giallorossa – continua l’ex centrocampista belga – e sento ancora quel calore che non mai provato in carriera. Il romano è diretto e schietto come me. Libero, dice quello che pensa. Mi dicono di tornare, ma credo che a causa di risultati negativi si rovinerebbe un bellissimo rapporto”.

