Roma: Spinazzola e Cristante, che lite con un turista in vacanza!

I due giocatori della Roma sono stati attaccati da un passante a Forte dei Marmi. Non si conoscono le cause della querelle

16-07-2023 16:02

Mentre impazza il calciomercato, molti giocatori sono ancora in vacanza per godersi gli ultimi attimi di relax prima di riprendere l’attività agonistica. Tra questi i romanisti Leonardo Spinazzola e Bryan Cristante che hanno scelto Forte dei Marmi come località nella quale divertirsi in attesa di ritrovare José Mourinho e i loro compagni di squadra. Non tutto, però, è filato liscio nel corso dell’esperienza toscana dei due calciatori protagonisti, ahi loro, di una lite in strada che è stata ripresa dai passanti e pubblicata sui social.

Un passante ha inveito contro Cristante in mezzo alla folla

Non sono noti i motivi che hanno generato la discussione, ma nel video si vede chiaramente un passate inveire in particolar modo nei confronti del centrocampista friulano. L’uomo ha utilizzato parole volgari del tipo: “Pisc**te davanti la sua porta e mi fate la predica, ma dove venite? Ma neanche in Afghanistan si fanno ste cose“.

Nel frattempo si è formata intorno a loro una folla di persone che hanno provato a smorzare i toni e riportare alla calma i protagonisti della querelle. Spinazzola è stato il primo a defilarsi, con Cristante che invece è rimasto qualche secondo in più muso a muso con il signore.

L’uomo alla fine è stato allontanato

Impossibile, al giorno d’oggi, che qualcosa accada senza una telecamera che possa riprendere. E così Spinazzola e Cristante sono finiti immediatamente su TikTok con un video che ha spopolato sul web e che individua i due calciatori come vittime. Alla fine tutto si è comunque risolto in maniera pacifica, con delle persone che hanno allontanato l’uomo inferocito impedendo alla lite di proseguire.

Cose che capitano, anche in vacanza dove teoricamente si andrebbe per rilassarsi. Meglio non pensarci più, comunque, anche perché a breve i calciatori dovrebbero raggiungere Trigoria per mettersi a disposizione di Mourinho in vista della prossima stagione.